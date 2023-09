De Olho nos Olhinhos: Poços integra programação nacional contra retinoblastoma

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado (16), Poços de Caldas será palco de uma importante campanha nacional de prevenção ao câncer ocular. Intitulada “De Olho nos Olhinhos”, a iniciativa acontece simultaneamente em todo o Brasil neste final de semana, e busca conscientizar a população sobre os riscos dessa doença, com foco especial na prevenção entre as crianças.

O evento está programado para acontecer a partir das 14h, na Praça Pedro Sanches. A escolha desse local estratégico visa a facilitar o acesso da comunidade local à informação e aos serviços de conscientização e prevenção.

O câncer ocular, embora seja menos comum do que outros tipos de câncer, pode afetar indivíduos de todas as idades, incluindo crianças. Portanto, a campanha visa alertar especialmente os pais sobre a importância de monitorar a saúde ocular de seus filhos desde cedo, bem como a busca por diagnóstico precoce.

Durante o evento, acadêmicos de Medicina da PUC e profissionais da área da saúde – pediatras e oftalmologistas, com o apoio da Coordenação da Atenção Básica, estarão disponíveis para fornecer informações sobre os sintomas, fatores de risco e métodos de prevenção relacionados ao câncer ocular.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) há entre 200 a 250 casos novos por ano no Brasil, 7.500 a 8 mil no mundo, e a grande preocupação é o diagnóstico tardio. Segundo o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece atendimento, assistência, diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos casos de retinoblastoma, de forma integral e gratuita.

O evento reforça a ideia de que a prevenção é sempre o melhor caminho para garantir uma vida saudável e plena, especialmente quando se trata da visão, um dos sentidos mais preciosos que possuímos.