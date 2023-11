Defesa Civil Reforça Importância do Cadastro para Receber Alerta no Celular sobre Mudanças Repentinas do Tempo

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Defesa Civil, destaca a relevância do cadastro para receber alerta no celular sobre mudanças climáticas. O serviço, gratuito e de fácil acesso, é uma ferramenta eficaz para informar a população sobre eventos meteorológicos, como ondas de calor intensas ou riscos de enchentes e alagamentos.

No estado de Minas Gerais, 1,2 milhão de pessoas já estão cadastradas no sistema de alerta da Defesa Civil, porém, a cobertura pode ser ampliada. Nesse sentido, o Governo de Minas liderou a campanha “Cadastre Aí”, promovendo os moradores a se inscreverem no serviço para garantir uma comunicação eficiente em emergências.

Segundo Mauro Barbosa, coordenador da Defesa Civil, os alerta da Defesa Civil abrangem todo tipo de situação, desde ondas de calor intensas até períodos chuvosos. “Enquanto focamos na atual onda de calor, é crucial lembrar que sua importância se estende a todas as condições climáticas, sempre buscando garantir a segurança e a preparação para qualquer adversidade.”

Para receber os avisos, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP do local desejado para o número 40199. Uma ação simples que pode fazer toda a diferença na segurança e preparo da população diante de eventos climáticos adversos.

Dentre os tipos de alerta que podem ser enviados pelo sistema, estão incluídos avisos sobre tempestades, áreas sujeitas a alagamento, risco geológico, baixa umidade do ar, ondas de calor, entre outras características meteorológicas que podem representar perigo para os mineiros.

