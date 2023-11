Demutran promove mudanças em trecho da Barão do Campo Místico

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde a última quarta, 1° de novembro, o Demutran operou mudanças no trânsito da rua Barão do Campo Místico, no trecho compreendido entre as ruas Expedicionários e José Amaral. O trecho em questão agora opera em mão única, sentido centro-bairro.

O sentido contrário de circulação deve ser feito através do novo trecho da Av Irradiação, que recentemente recebeu novo asfalto e toda sinalização de trânsito pertinente. A Rua Barão do Campo Místico também recebeu novo asfalto em toda a sua extensão, uma obra viária necessária para o efetivo escoamento do trânsito naquela região.

De acordo com o secretário municipal de Defesa Social, Rafael Tadeu, a mudança para mão única na Barão é uma reivindicação antiga dos moradores e que agora pode ser realizada, devido à obra de prolongamento da Av Irradiação. “A Barão possui grande fluxo de veículos no trecho em questão, tanto para acesso aos bairros quanto aos estabelecimentos comerciais. Agora, com a mudança, será permitido o estacionamento nos dois lados da pista, favorecendo os moradores e comerciantes e também o fluxo do trânsito”.