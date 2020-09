Depósito de reciclagem pega fogo em Alfenas

Aproximadamente dez toneladas de recicláveis foram destruídos pelas chamas

Alice Dionisio | 13h05

Nesta madrugada (15), o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para uma ocorrência de incêndio em um galpão de recicláveis da prefeitura.

Segundo os militares, o local possui aproximadamente 500 metros de área, construído em alvenaria, o que facilita a propagação do fogo. Foi feita a abertura forçada do portão para dar início aos trabalhos.

De acordo com o responsável pelo galpão, havia armazenado cerca de dez toneladas de recicláveis e uma máquina de prensar os materiais. O prejuízo foi calculado em R$60 mil.

Para apagar o incêndio foram gastos dez mil litros d’água. A Polícia Militar foi acionada e a causa ainda vai ser investigada.

