Desafio CIMTB Short Track define o traçado da pista no Parque do Cristo

Poços de Caldas se prepara para receber nos dias 4 e 5 de novembro a edição inédita do Desafio CIMTB Short Track. O evento, no Parque do Cristo, será o lançamento da Copa Internacional de Mountain Bike no município, uma vez que a cidade fará parte do circuito a partir de 2024. Entre os principais atrativos estão a premiação em dinheiro para os atletas da elite, pontuação UCI no ranking Olímpico de Paris 2024 e também o fato de valer pelo Campeonato Mineiro da modalidade Short Track (XCC).

E o traçado da competição já está definido. Confira mais detalhes em: https://youtu.be/1Fjp1JyrgX8. A pista do Short Track terá cerca de 900 metros, permitindo aos amantes da bike e visitantes do Parque poderem acompanhar de perto todos os detalhes da disputa. Um ponto a mais será a transmissão ao vivo de todas as baterias no YouTube da CIMTB e também no site do Globo Esporte Sul de Minas (https://ge.globo.com/mg/sul-de-minas/).

“Criamos uma pista de XCC que com conceito da diversão para os atletas e, ao mesmo tempo, que traga interação para o público. O XCC é uma prova rápida que vai durar 20 minutos mais uma volta, mas o grande diferencial para quem gosta de mountain bike é se divertir nas dezenas de opções de single tracks que existem por todo o Parque do Cristo. Além disso, será um momento de confraternização para fim de temporada entre os ciclistas de todas as partes“, explica o organizador do Desafio CIMTB Short Track, Rogério Bernardes.

Para o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, o Desafio CIMTB Short Track que acontece nos dias 4 e 5 de novembro em Poços de Caldas representa um marco importante para a cidade e para o cenário esportivo do mountain bike no Brasil. Este evento inédito, que será realizado no Parque do Cristo, não apenas promete ser uma competição eletrizante para os atletas, mas também marca o lançamento da Copa Internacional de Mountain Bike no município, que passará a fazer parte do circuito a partir de 2024. Com sua estreia marcante e todas as oportunidades que oferece, este evento sem dúvida deixará um legado duradouro, inspirando futuros ciclistas e solidificando Poços de Caldas como um destino imperdível para os amantes do mountain bike.

Inscrições nos últimos dias

As inscrições para o Desafio CIMTB Short Track – XCC tem o valor de R$ 50,00 (mais a taxa de 10%) e vão até o fim do dia 1º de novembro. Para se inscrever, basta entrar no site oficial da prova – www.cimtb.com.br – e clicar na aba Inscrições. Importante destacar que as baterias têm vagas limitadas. Quem não quiser ficar de fora tem que garantir sua vaga rapidamente.

Programação do evento

A programação do Desafio CIMTB Short Track terá no sábado (4/11) treinos livres das 11h às 17h e shows musicais às 11h (palco Mercado do Cristo) e às 15h (palco Café). Já no domingo (5/11), haverá provas praticamente o “dia todo”, com 12 largadas acontecendo entre 9h30 e 15h. Enquanto os treinos livres acontecerão neste segundo dia das 8h às 9h, os shows serão nos mesmos horários e palcos do dia anterior.



PROGRAMAÇÃO XCC DE TODAS AS ETAPAS:

• Sábado:

10h00: CONGRESSO TECNICO

Secretaria aberta das 10h00 às 17h00

Treino livre das 11h00 às 17h00

15:00 às 18:00: Show musical no palco “CAFÉ”

• Domingo:

Secretaria aberta das 08h00 às 09h30

Treino livre das 08h00 às 10h30

11h00: Largada categorias FEMININAS

12h00: Premiação de todas as categorias femininas

11h30: Largada TEEN MASCULINA

12h00: Largada EXPERT MASCULINA

12h30: Largada CADETE MASCULINA

13h00: Largada MASTER C/D MASCULINA

13h30: Largada MASTER B MASCULINA

14h00: Largada MASTER A MASCULINA

14:30 às 17:30: Show musical no palco “CAFÉ”

14h30: Largada ELÉTRICA MASCULINA

15h00: Largada SUPER ELITE MASCULINA

15h45: Premiação de todas as categorias masculinas

História da CIMTB

A organização da CIMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CIMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024.Em 2022, a CIMTB aumentou ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.