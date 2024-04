Dia D de Vacinação contra Influenza imunizou mais de 400 pessoas no último sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Este sábado, foi um marco significativo na luta contra a influenza no município. Em um esforço coordenado para garantir acesso fácil e conveniente à vacinação, seis salas de vacinação foram estrategicamente posicionadas em todas as regiões, proporcionando à população uma oportunidade valiosa de receber a vacina contra a influenza, especialmente para aqueles que têm dificuldades de tempo durante a semana.

Com a participação e apoio ativo da comunidade, o Dia D de Vacinação alcançou resultados notáveis. Ao todo, 465 pessoas foram vacinadas, demonstrando uma resposta positiva e um reconhecimento da importância da imunização para a saúde pública.

Gisele Scatola, Responsável Técnica de Imunização do Município, expressou satisfação com o desempenho do evento. “Foi bom, todas as salas tiveram movimento constante e até filas”, comentou Scatola, destacando a adesão significativa da comunidade à campanha.

Apesar do sucesso do Dia D, os números da campanha de vacinação de 2024 até o momento são baixos. Um total de 11.360 doses foram aplicadas, alcançando uma cobertura vacinal de 20,86%, o que indica pouca procura.

A vacinação é uma medida preventiva fundamental para reduzir a disseminação da doença, mitigar seus efeitos e fortalecer a imunidade coletiva. Não perca a oportunidade de cuidar da sua saúde e da saúde daqueles que você ama. Compareça a um dos locais de vacinação e faça a sua parte na proteção contra a influenza.