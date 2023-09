Dia Imperdível da Unimed será realizado nesta sexta-feira (22)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Dia Imperdível da Unimed Poços de Caldas será realizado nesta sexta-feira (22). Prepare-se para um dia cheio de benefícios, oportunidades e, é claro, brindes!

Durante a ação, a cooperativa de saúde estará distribuindo brindes no ponto comercial do centro e zona sul da cidade. Essa iniciativa tem como objetivo proporcionar a população uma experiência tangível da qualidade e do compromisso que a Unimed oferece aos seus beneficiários.

Além disso, os interessados podem realizar orçamentos sem compromisso para os planos de saúde Unimed. Os consultores vão fornecer informações detalhadas sobre as opções disponíveis, permitindo que os interessados explorem as diferentes possibilidades de cuidados de saúde oferecidas pela cooperativa.

“Estamos entusiasmados em enriquecer o Dia Imperdível com a distribuição de brindes e a oportunidade de explorar nossos planos de saúde sem compromisso. Queremos que a comunidade tenha a chance de conhecer de perto o padrão de qualidade e a dedicação que caracterizam a Unimed Poços de Caldas”, afirma Luiz Carlos Cardoso, coordenador do setor Comercial.

Este evento oferece uma oportunidade significativa para aqueles que buscam opções de cuidados de saúde acessíveis e de alta qualidade. A Unimed Poços de Caldas continua comprometida em fornecer soluções que atendam às necessidades de saúde da comunidade.

Para obter mais informações sobre as ofertas e condições especiais do Dia Imperdível, entre em contato com a Unimed Poços de Caldas pelos telefones (35) 3729-7423 e (35) 3729-7427