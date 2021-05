Veja quais comorbidades se enquadram na vacinação contra Covid-19

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta nova etapa da vacinação contra Covid-19, estão sendo contempladas com o imunizante pessoas com comorbidades a partir de 30 anos, gestantes e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos.

Para a vacinação, além de identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação, é necessário também e laudo médico que comprove a comorbidade e comprovante de residência é necessário. A definição da lista de comorbidades é definida pelo Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação (PNO).

O município recebeu na tarde de ontem (24), 1.170 doses de vacina da PFIZER, destinadas para gestantes e puérperas com comorbidades, e também contemplará também pessoas com comorbidades a partir de 30 anos e pessoas com deficiências cadastradas no BPC, conforme determinação da Nota Informativa – 18ª versão, divulgada dia 21/05/2021, também poderão ser imunizadas com a vacina da Pfizer.

No caso de Hipertensão são vacinados os seguintes casos:

– Hipertensão Arterial Resistente – aquela em que o paciente toma pelo menos quatro medicações de classes diferentes e mesmo assim não consegue manter os níveis pressóricos normais.

-Hipertensão Arterial Grau 3 – que é considerada grave

– Hipertensão arterial Grau 1 e 2 – são as duas hipertensões arteriais menos graves, mas pra vacinar com esse grau, é necessário ter outra comorbidade ou doença associada, ou o que é conhecido como “lesão de órgão alvo”, que é lesão de coração, rim de encéfalo ou de vasos por conta da hipertensão.

Confira na listagem abaixo quais comorbidades se encaixam para a imunização.