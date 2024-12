Publicação inédita sobre o Programa Ecoa evidencia o impacto de investimentos em Poços de Caldas (MG), Juruti (PA) e São Luís (MA)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde 2014, o Ecoa tem sido a principal iniciativa do Instituto Alcoa no campo da educação pública brasileira. O E-book conta essa trajetória, por meio de uma linha do tempo, dados e depoimentos.

O Programa Ecoa, que completou 10 anos em 2024, tem como objetivo melhorar os indicadores do ensino fundamental público a partir de iniciativas e ações de aprimoramento de processos de gestão e de formação continuada, nos municípios onde a Alcoa está presente: Juruti (PA), Poços de Caldas (MG) e São Luís (MA). Ao longo dos anos, a iniciativa evoluiu, como resposta às demandas crescentes e complexas da educação no Brasil, uma trajetória que agora está registrada no novo E-book “Programa Ecoa nos Territórios”, lançado neste mês de dezembro pelo Instituto Alcoa.

A publicação apresenta os principais resultados do programa em cada localidade e resgata o histórico da sua atuação. Entre 2020 e 2023, uma reestruturação significativa deu origem às frentes Ecoa Formação e Ecoa Gestão, ambas focadas em fortalecer as redes públicas de ensino, promovendo capacitação e melhorias na qualidade do aprendizado.

Já em 2024, o Instituto Alcoa iniciou um novo capítulo com a criação do Ecoa Capacidades, uma fusão dos pilares anteriores, voltada ao aprimoramento contínuo dos processos de gestão e formação no ensino fundamental.

“O nosso objetivo com o Programa Ecoa sempre foi transformar positivamente os indicadores educacionais e, por consequência, as vidas de milhares de estudantes, educadores(as) e gestores(as) que estão na linha de frente dessa jornada. Por isso, a publicação surge para registrar não só os impactos das iniciativas nas localidades onde a Alcoa está presente, como também nos mostra a importância das parcerias entre o investimento social privado e o poder público, neste caso, as Secretarias de Educação”, aponta Monica Espadaro, Diretora Executiva de Operações do Instituto Alcoa.

Ecoa em números

A publicação apresenta, por meio de infográficos, todo o investimento realizado pelo Programa nos três municípios de atuação, que reflete em formações de educadores(as) e gestores(as), elaboração de diagnósticos e a implantação de planejamentos estratégicos nas unidades de ensino, além da quantidade de estudantes beneficiados indiretamente.

Entre 2020 e 2023, o Ecoa levou suas ações para diversas escolas municipais dos territórios onde está presente, fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem.

Confira os dados do total de escolas de Ensino Fundamental da rede municipal versus o total de escolas atendidas pelo Ecoa entre 2020 e 2023, sem repetição:

➔ Juruti (PA): 74 escolas atendidas de um total de 89 (83%);

➔ Poços de Caldas (MG): 25 escolas atendidas, cobrindo 100% da rede municipal;

➔ São Luís (MA): 98 escolas atendidas de um total de 156 (63%).

Já em 2024, com a frente do Ecoa Capacidades, o programa alcançou os seguintes

resultados:

➔ Juruti (PA): 90 escolas atendidas, mais de 170 profissionais da educação atendidos(as) e mais de 7 mil alunos(as) potencialmente beneficiados(as);

➔ Poços de Caldas (MG): 25 escolas atendidas, mais de 800 profissionais da educação atendidos(as) e mais de 12 mil alunos(as) potencialmente beneficiados(as);

➔ São Luís (MA): 72 escolas atendidas, mais de 170 profissionais da educação atendidos(as) e mais de 27 mil alunos(as) potencialmente beneficiados(as).

Impacto no dia a dia da educação

Em 2023, o Ecoa Formação contou com a participação de 70 escolas, 235 profissionais da área educacional e 39.453 alunos(as) indiretamente beneficiados(as). Já o Ecoa Gestão atuou com 98 escolas, contou com 159 profissionais participantes e 60.404 alunos indiretamente beneficiados.

E como traduzir esses números na realidade educacional do país? Luzinélia Ribeiro dos Remédios, gestora geral da UEB Dra. Maria Alice Coutinho, em São Luís (MA), explica como uma formação promovida pelo Ecoa impactou a sua carreira.

“Quando fui convocada para participar da formação de gestores do Programa Ecoa fiquei muito feliz, pois sabia que iria ter muita oportunidade de aprendizagens para melhorar a gestão. Foi muito importante para a minha atuação como gestora, em como ser uma líder capaz de motivar e inspirar a minha equipe, além de tomar decisões estratégicas, enfrentar desafios e garantir que a escola atinja seus objetivos”, conta, na publicação, Luzinélia.

Este impacto positivo também é uma realidade em Juruti (PA), como relata Suzianne Guimarães, gestora escolar da Escola José Tancredi Júnior. “O programa trouxe mudanças significativas para o meu trabalho como gestora escolar, resultado de muita discussão de ideias, planos com intencionalidade de como envolver a comunidade nos projetos a longo prazo, projetos forjados em uma gestão democrática, em um trabalho coletivo, o qual me possibilitou, como gestora, compreender as demandas e, juntamente com a minha equipe, buscar alternativas para os conflitos que emergem no chão da escola”, comenta Suzianne.

Relatos sobre como o Programa Ecoa apoiou o desenvolvimento de profissionais da educação também podem ser ouvidos em Poços de Caldas (MG), como conta Sandra Maria de Sousa Tavares, técnica da Secretaria Municipal de Educação.

“O Programa Ecoa Gestão e Formação me proporcionou uma grande oportunidade de crescimento profissional, pois trouxe muitos conhecimentos e experiências enriquecedoras que contribuíram para a minha prática como técnica da Secretaria Municipal de Educação, atuando no Ensino Fundamental. Durante este aprendizado, pude refletir sobre diversos temas referentes à gestão educacional e escolar, especialmente sobre planejamento, acompanhamento e avaliação das ações previstas, favorecendo o meu trabalho de apoio pedagógico nas escolas”, compartilha Sandra na publicação.

Saiba mais!

Acesse o e-book na íntegra e confira mais informações sobre a iniciativa em: programaecoa.com.br

Sobre o Instituto Alcoa – Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais. Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em educação e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). www.alcoa.com.br