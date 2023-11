DME demonstra aumento do consumo de energia em Poços durante onda de calor

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O calor está afetando diferentes regiões do país, com vários alertas divulgados. De acordo com os dados da previsão do tempo, as altas temperaturas devem continuar até o final desta semana.

O clima quente está atípico para a nossa cidade e, também, para essa época do ano. Diante deste cenário, o consumo de energia também aumentou, já que é natural intensificar a utilização de aparelhos como o ar-condicionado, para amenizar a sensação térmica.

Dados da DME Distribuição apontam a variação no consumo em Poços de Caldas, comparando dois dias em meados do mês de outubro, com dois dias do mês de novembro no mesmo período.

“O aumento da carga em si não prejudica o fornecimento de energia elétrica. A distribuidora está conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que opera normalmente”, esclarece Richard Bueno, da Gerência de Distribuição.

Porém, o cuidado deve ser com a conta de energia, o consumidor pode sentir o impacto se utilizar os equipamentos de maneira inapropriada. Por isso, embora o chuveiro elétrico agora esteja na posição verão e a iluminação natural seja melhor aproveitada do que no inverno, quando a tendência é manter os ambientes mais fechados, ainda assim são necessários alguns cuidados para manter o consumo consciente. Lembrando que o selo PROCEL/INMETRO, que garante a eficiência dos aparelhos, é item indispensável, e o cuidado com as instalações internas ajuda a evitar o desperdício.

CONFIRA ALGUMAS DICAS

Ar-condicionado: deve estar com a manutenção em dia e instalado em local fechado ou que fique a maior parte do tempo assim, já que a entrada de calor aumenta o gasto para o funcionamento do equipamento.

Ventilador: ao se ausentar do local, evite deixá-lo ligado.

Geladeiras / Freezers: cheque a vedação, seja rápido ao abrir e evite colocar alimentos ou bebidas quentes em seu interior, isso também pode prejudicar o bom funcionamento a longo prazo.

Eletroportáteis: são muitas opções de equipamentos que podem ser ligados por bluetooth ou por USB, como pequenos ventiladores conectados ao computador. A atenção deve ser ao tempo de uso e evitar deixar em stand-by ou conectado ao carregador após carga total.