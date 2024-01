Menor infrator e traficante são apreendidos pela Polícia Militar em Campestre

Na manhã de domingo, 21, a Polícia Militar de Campestre-MG atendeu a uma denúncia anônima que resultou na prisão de um traficante e na apreensão de um menor infrator. O incidente ocorreu por volta das 09h00min, na Praça Moisés Pontes de Oliveira, no Bairro Centro.

O autor, um homem de 23 anos, lavrador, foi abordado junto a um menor infrator de 17 anos, desempregado, após a rápida resposta da equipe policial ao chamado sobre tráfico de drogas na localidade. A ação dos agentes possibilitou a captura dos envolvidos sem incidentes.

Durante a varredura no local, foram encontradas 51 pedras de crack e 03 buchas de maconha. Após a apreensão do material, o autor foi preso e o menor infrator apreendido.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Campestre para o registro da ocorrência.

