DME publica edital de processo seletivo para jovens aprendizes

Último processo foi realizado em 2022

As Empresas DME realizarão Processo Seletivo visando a contratação de aprendizes, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) – Departamento Regional de Minas Gerais, conforme Edital 001/2023, publicado no Diário Oficial do Município e no site da DME.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 30 de outubro a 16 de novembro de 2023. Serão preenchidas 05 vagas, sendo destinada 01 para pessoa com deficiência.

A contratação deverá acontecer a partir do primeiro semestre de 2024, concomitante ao período de matrícula do curso de Aprendizagem Industrial de Processos Administrativos oferecido pelo SENAI. Os selecionados serão contratados por prazo determinado e distribuídos nas áreas administrativas das Empresas DME.

Além da classificação através das provas, o candidato deve cumprir os requisitos:

– Idade mínima de 16 anos;

– Idade máxima que permita concluir o curso antes de completar 24 anos;

– Ensino médio completo ou cursando;

– Disponibilidade para cumprir jornada de 4 horas de teoria no SENAI e mais 4 horas de prática na empresa, 5 dias por semana.

As provas serão realizadas no dia 03 de dezembro de 2023. Para mais informações, os candidatos deverão acessar o edital, através do endereço eletrônico (www.msconcursos.com.br).