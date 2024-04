DMED alerta sobre fraudes na troca de medidores de energia

A DME Distribuição S.A. – DMED alerta o público sobre tentativas de golpes envolvendo a troca de medidores de energia. É importante reforçar que a empresa não solicita informações pessoais ou pagamentos para a troca de medidores por nenhum meio de comunicação.

Recentemente, foram reportados contatos fraudulentos que mencionam execuções judiciais ou necessidade de troca imediata do medidor, acompanhados de cobranças para pagamentos urgentes. Estes são, inequivocamente, tentativas de fraude.

Instruções para os consumidores:

Não forneça informações pessoais ou de sua unidade consumidora.

Ignore solicitações de pagamento imediato relacionadas ao seu medidor de energia.

Não efetue nenhum pagamento solicitado mediante contatos suspeitos.

Em caso de qualquer dúvida ou para reportar atividades suspeitas, a DMED disponibiliza seus canais oficiais de atendimento:

Telefone 24 horas: 0800 035 0196 para chamadas locais ou (35) 3729-2111 para outras localidades.

Atendimento presencial: Rua Amazonas, 65 – Centro, Poços de Caldas, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas.

Website: www.dmepc.com.br

E-mail: atendimento@dmepc.com.br

Aplicativo móvel: DME Poços de Caldas.

A DMED reitera seu compromisso com a segurança de seus clientes e pede que todos estejam atentos para evitar serem vítimas de golpes.

