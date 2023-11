Docol amplia atuação com nova fábrica de louças sanitárias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A nova unidade da companhia está localizada em Poços de Caldas, MG, e já recebeu investimentos de mais de 150 milhões de reais.

Poços de Caldas, novembro de 2023 — A Docol anuncia o início da produção de louças sanitárias em sua nova fábrica, estrategicamente localizada em Poços de Caldas, Minas Gerais. Este investimento, que ultrapassa a marca de 150 milhões de reais, representa um marco significativo na história da empresa, reforçando sua presença neste segmento e ampliando ainda mais sua atuação no cenário nacional.

A unidade industrial, que começará a operar em novembro, foi projetada para trazer ao segmento de louças sanitárias a qualidade, inovação e preocupação ambiental que caracterizam a atuação da Docol. A marca planeja expandir seu portfólio de produtos, mantendo sua tradição de mais de 67 anos em oferecer excelência em cada peça produzida.

Segundo Guilherme Bertani, presidente da Docol, esse é mais um marco na trajetória estratégica da empresa: crescer a partir da oferta ao mercado de diferenciais relevantes. “Como uma das empresas líderes na produção de metais sanitários no Brasil e na América Latina, a Docol reconhece que louças e metais se complementam, e, dessa forma, podemos oferecer uma solução completa aos nossos clientes. Ao expandir para o setor de louças sanitárias, nosso objetivo é fortalecer a fidelidade dos consumidores, criando um ciclo de reforço aos negócios”, afirma Bertani.

A empresa já atuava no mercado de louças sanitárias de alto padrão com importação. Agora, com a fábrica em Poços de Caldas, a empresa passa a ter controle total sobre o processo de criação e produção, permitindo maior flexibilidade e uma abordagem personalizada. Isso coloca a empresa em uma posição competitiva para atender às necessidades dos clientes e expandir sua presença no mercado.

Localização estratégica

A decisão de estabelecer a nova fábrica em Poços de Caldas ocorreu após a avaliação de diversos estados e municípios e baseou-se em uma série de fatores estratégicos. A cidade oferece uma infraestrutura robusta, mão de obra qualificada e maior proximidade aos fornecedores de matéria-prima, juntamente com o estado de São Paulo e outros grandes centros consumidores.

A unidade de produção será responsável por uma extensa linha de produtos, incluindo bacias com caixa acoplada, cubas de embutir e sobrepor, e tanques de lavar roupa.

A partir da nova planta, a Docol ganha capacidade para ampliar também sua presença internacional, uma vez que ela está preparada para atender não apenas ao mercado nacional, mas também reforçar as exportações da empresa, solidificando sua posição de destaque no mercado externo. “As louças Docol se destacam pela qualidade, design, eficiência e durabilidade. São projetadas para serem fáceis de limpar, altamente funcionais e com ótimo desempenho”, comenta Bertani.

Impacto econômico, social e sustentável

O projeto da fábrica começou há dois anos, e a fase de construção foi concluída em apenas um ano, o que representou um grande desafio. “Investimos em equipamentos de alta tecnologia, processos industriais eficientes e produtividade elevada, incluindo automação e cuidados especiais com a ergonomia”, explica o presidente da empresa.

A Docol deve contratar cerca de 100 funcionários até o início de 2024, com projeções de expandir esse número para 500 nos próximos anos, sendo a maioria da região Sul de Minas Gerais. A empresa adotará na unidade a cultura Docol na gestão das pessoas, com treinamentos constantes, oportunidades de crescimento e valorização dos colaboradores.

Além disso, a fábrica foi cuidadosamente projetada com foco na sustentabilidade. O processo de produção traz o mínimo impacto ambiental. A fábrica adota um sistema de água em circuito fechado, permitindo a total reutilização. Os resíduos gerados são praticamente todos reaproveitados no processo interno, e aqueles que não podem ser reutilizados na fábrica têm destinação para um novo ciclo de vida útil.A empresa planeja investir em geração alternativa de energia para a planta.

A marca está comprometida em desenvolver uma cadeia de fornecimento regional e em treinar sua mão de obra local, promovendo práticas sustentáveis em todas as etapas de seu negócio.

Sobre a Docol

A Docol é uma indústria brasileira com mais de seis décadas de existência e sede em Joinville. Seu objetivo é transformar o cotidiano por meio do design, proporcionando experiências únicas através da água, com soluções baseadas em inovação e sustentabilidade. Com um quadro de mais de 2.200 colaboradores e um portfólio com mais de 2.900 itens, a empresa atua nas categorias de inox, metais e louças sanitárias. Seus produtos, que acumulam prêmios ao redor do mundo, são exportados para mais de 35 países. A Docol é uma das líderes do segmento no Brasil e a maior exportadora de metais sanitários da América Latina, contando com 3 plantas industriais.

Para saber mais sobre a marca, acesse: www.docol.com.br