Documento orienta unidades de ensino da rede municipal sobre segurança nas escolas

Nas últimas semanas a mídia tem noticiado casos de violência ou ameaça em escolas de todo Brasil, o que tem causado intranquilidade geral, embora nenhum fato concreto tenha ocorrido em nosso município. Neste contexto, a Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas elaborou um documento com orientações para as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, a partir das discussões e deliberações da Comissão de Segurança nas Escolas.

Criada para debater medidas de segurança voltadas para o ambiente escolar, a comissão conta com representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais de Educação e Defesa Social, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, PROCON e Poder Legislativo do Município de Poços de Caldas.

“Além das ações integradas desenvolvidas pelas Forças de Segurança no município, não podemos perder de vista as especificidades do ambiente escolar e as oportunidades pedagógicas que se apresentam em momentos de dificuldade como o que estamos vivendo. Nossa proposta é fortalecer os vínculos entre a escola e a comunidade escolar e envolver a todos – estudantes, famílias, equipe e sociedade – na adoção de medidas práticas que devem ser iniciadas de imediato”, destaca a secretária municipal de Educação, Deborah Brianezi.

Orientações

O documento, elaborado coletivamente pelos representantes da Educação na Comissão de Segurança nas Escolas, em reunião na tarde da última quinta-feira (13), já foi compartilhado com os gestores das escolas municipais, Centros de Educação Infantil, escolas de atendimento especializado e unidades do Programa Municipal da Juventude.

O documento contém medidas práticas que devem ser adotadas nas unidades escolares, ações que são de responsabilidade das famílias e iniciativas que serão adotadas pela Secretaria Municipal de Educação. Todas as unidades de ensino deverão realizar reuniões com a comunidade escolar, nas quais devem ser repassadas as orientações sobre o tema.