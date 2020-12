Dois pés de maconha são apreendidos na casa de um adolescente, em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu dois pés de maconha, esta madrugada (22), na casa de um adolescente, no bairro Conjunto Habitacional, após denúncia anônima.

Segundo a PM, ao chegar até o local, os policiais encontraram o menor acompanhado de um amigo, sentado na calçada. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os jovens. Mas em conversa com os militares, o suspeito confessou ter dois pés de cannabis sativa em casa, para uso próprio.

Após buscas na residência, as plantas foram encontradas junto à R$500,00. O adolescente não soube explicar a procedência do dinheiro. O menor contou ainda que por desentendimentos familiares, morava sozinho.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia, junto ao material apreendido.

