Prazo para credenciamento de músicos para pontos turísticos termina hoje

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Termina hoje, dia 27 de março, o prazo de inscrições do Edital 04 da Secretaria Municipal de Cultura, voltado para o credenciamento de músicos para a programação musical de locais como o Coreto da Praça Pedro Sanches, Mirante do Bairro Santa Rita e Expo-Arte de Rua, no entorno das Thermas Antonio Carlos.

A programação musical será realizada ao longo do ano de 2023 e é pautada nas diretrizes do Sistema Municipal de Cultura, disposto na Lei Municipal nº 9.037 de 10 de abril de 2015, que tem por objetivos proporcionar a efetivação das políticas públicas para a cultura local, com enfoque na valorização dos artistas locais, no fortalecimento dos territórios culturais, na prestação de serviços culturais e na formação de público.

É facultada a pessoa física ou jurídica, residente em Poços de Caldas, com atuação na área artístico-cultural, a inscrição de até uma proposta da linguagem artística música. A inscrição e a participação no edital são gratuitas e permitidas somente para artistas e grupos artísticos locais. As propostas poderão ter a atuação de cantores solos, duplas, bandas e grupos musicais, atuando de forma remunerada, inscritos no formulário-padrão e mediante apresentação de currículo de atuação na área musical.

Fica estabelecido o encerramento do prazo de inscrição de propostas às 18h, horário de Brasília, do dia 27 de março de 2023. As propostas deverão ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/aHoqFAMiDJ4kDDBv8, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Poços de Caldas www.pocosdecaldas.mg.gov.br no espaço denominado Editais da Cultura.

Locais

Para o Coreto da Praça Pedro Sanches, este edital visa credenciar propostas que estejam em total consonância com o público e com as atividades dançantes tradicionais do local, levando em consideração, apenas como referência, a tese de doutoramento em Psicologia Clínica “Tessituras de um lugar, o bailar e o envelhecer: o significado da dança para idosos ao redor do coreto em Poços de Caldas, MG”, de autoria de Diogo Arnaldo Corrêa.

Já para o Mirante do Santa Rita, as propostas devem ter como objetivo a formação de público e descentralização das atividades musicais locais, selecionando propostas de todos os gêneros musicais, com prioridade para as propostas que possuam maior formação de profissionais e/ou que demonstrem identificação e aproximação com o local.

As apresentações para o entorno das Thermas Antônio Carlos levam em conta a demanda dos expositores da Expo-Arte de Rua e também a formação de público. Serão selecionadas propostas musicais com formações de até 4 (quatro) profissionais, respeitando o espaço restrito destinado para as apresentações.

Além dos locais citados, a Secult poderá ainda indicar outros locais e eventos para a realização das propostas. O número de apresentações de cada proposta selecionada será definido pela Secult de acordo com a demanda de cada local, sendo possível que uma mesma proposta seja contratada/executada mais de uma vez.

Além do edital de credenciamento para músicos, a Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para mais seis editais voltados para o desenvolvimento de atividades culturais, projetos, apresentações e eventos nas mais variadas linguagens artísticas, totalizando investimentos que ultrapassam R$ 3,2 milhões.

Confira aqui https://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/prefeitura-anuncia-investimentos-de-mais-de-r-32-milhoes-na-cadeia-produtiva-da-cultura/.

EDITAL SECULT Nº 4/2023 – CREDENCIAMENTO PARA PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Prazo de inscrições: até 18h do dia 27 de março de 2023

Formulário: https://forms.gle/aHoqFAMiDJ4kDDBv8

Edital: https://abrir.link/hJ1gD

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino