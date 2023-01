Documentário sobre Festa de São Benedito é lançado nessa semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O documentário ‘Festa de São Benedito – Um século de resistência’, que reúne relatos sobre a manifestação cultural realizada em Poços de Caldas há mais de 100 anos, estreou nesta segunda-feira (30), no YouTube.

O documentário aborda assuntos como o início do mais antigo e popular festejo do município, a tradição dos Ternos de Congo e Grupos de Caiapós, a participação da mulher, a preservação do patrimônio material e imaterial, o retorno após a pandemia de Covid-19, a continuidade e as próximas gerações, além de mudanças que aconteceram ao longo do tempo, como o formato da festa e a transferência do imóvel que pertencia à Irmandade para a Diocese de Guaxupé.

A proposta foi viabilizada pelo Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais e conta com apoio da Prefeitura de Poços e da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas.

Para assistir, acesse: https://youtu.be/72bQVOcyzDw

