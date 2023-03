Em ação conjunta, Polícia Civil e Polícia Militar capturam suspeito de feminicídio tentado

Na manhã desta sexta-feira (24/03/23), uma ação conjunta entre Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM) resultou na captura de um indivíduo suspeito por ter tentado matar a companheira. O crime ocorreu em Paraguaçu, na madrugada do dia 14/03/23.

Na ocasião, após uma discussão, o suspeito teria agredido e esfaqueado a vítima na intenção de matá-la.

Instaurado o inquérito e realizadas as diligências de investigação, a Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito, o qual já vinha sendo monitorado pelas equipes da Polícia Civil e Polícia Militar, em Paraguaçu.

Com a decretação da prisão as equipes da PC e PM foram a campo e efetuaram a captura. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino

