Polícia Militar recupera veículo furtado e com placa adulterada em Poços de Caldas

Na madrugada desta sexta-feira, 01 de dezembro, por volta das 00h13min, a Polícia Militar de Poços de Caldas/MG realizava patrulhamento pela Rua Coronel Virgílio Silva, no Bairro Boa Esperança, quando efetuou a recuperação de uma motocicleta Honda CB300F, cor vermelha, que havia sido furtada em Itapira/SP no dia 19 de outubro de 2023.

Durante a abordagem, a moto estava ocupada por duas pessoas que, ao perceberem a presença policial, evadiram do local, abandonando o veículo na via pública. O destaque da ocorrência foi a constatação de que a placa da motocicleta estava adulterada, informação verificada por meio de consulta ao chassi no sistema informatizado.

A motocicleta recuperada foi apreendida e posteriormente removida ao pátio credenciado pelo Detran/MG.

ALCO – 29° BPM

