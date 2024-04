Emendas parlamentares solicitadas pelo vereador Flavinho beneficiam hospitais Santa Lúcia e Santa Casa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Através de um Ofício enviado ao deputado federal Ulisses Guimarães, o vereador Flávio Togni de Lima e Silva (MDB) solicitou a viabilização de emendas parlamentares para os Hospitais Santa Lúcia e Santa Casa. Os primeiros recursos já foram liberados e, nesta semana, Flavinho acompanhou o deputado em uma visita ao Santa Lúcia, oportunidade em que comunicaram o encaminhamento de R$ 4 milhões à entidade.

O vereador fez questão de ressaltar o trabalho, serviço prestado e compromisso dos hospitais da cidade. “Com a criação do SUS e integralidade da atenção à saúde, os hospitais assumiram um papel de suma importância, atuando de maneira específica dentro do sistema público de saúde, tanto do ponto de vista do cuidado ao paciente, quanto da formação de profissionais. Sabemos que a ausência de recursos acarreta diversos problemas e, dessa forma, quando Ulisses assumiu como deputado federal, pude expor a ele a necessidade de recursos para os dois hospitais de Poços, que são fundamentais para a cidade e para a região”, disse.

Durante visita ao Santa Lúcia, Flavinho falou do carinho que tem pelo hospital e da satisfação em fazer parte desse momento. “A grande diferença de um deputado da terra é esse momento que vivemos. Principalmente, quando se trata de alguém que já foi prefeito e tem uma visão de administração de hospital, uma visão humanizada, e teve um contato próximo com a população. Todos sabem do carinho que tenho pelo Santa Lúcia, agradeço, em nome do Dr. Ronaldo, a todos os médicos, agradeço à toda a equipe, não só em função da minha estadia na Secretaria de Saúde, mas também por conta dos meus entes queridos que por aqui passaram. O mesmo atendimento que tivemos é que queremos para nossa população”, ressaltou.

O deputado Ulisses Guimarães reforçou a importância dos recursos para os dois hospitais da cidade. “Uma das primeiras ações que o Flavinho fez foi um Ofício falando da necessidade de recursos para Santa Lúcia e Santa Casa. Quando a gente toma posse, quando a gente vai falar de política, a primeira coisa é saúde. Pode fazer a pesquisa que for e acho que isso nunca vai mudar. A preocupação de todos, sempre, é com a saúde”, afirmou.

Segundo o diretor do Hospital Santa Lúcia, Dr. Assad Aun Neto, os recursos vão contribuir para manter o custeio do atendimento global. “Temos o resultado da Agência Internacional Newsweek, que coloca este hospital em 37º lugar na classificação entre hospitais brasileiros em relação à Qualidade do Atendimento, Isso demonstra que Poços de Caldas, uma cidade com menos de 200 mil pessoas, mais a microrregião e as cidades vizinhas, tem a qualidade excepcional de atendimento nas áreas cardiovascular e neurológica. Esse trabalho é contínuo e de modo algum pode ter a sua desaceleração reduzida. Essa emenda parlamentar prestigiando a cidade de Poços de Caldas, a microrregião e as nossas referências tem um valor considerável, porque os equipamentos são mantidos em constante remodelação, além de permitir a continuidade do custeio de produtos que essa alta qualificação exige”, disse.

Para o vereador Flavinho, Santa Lúcia e Santa Casa são instrumentos essenciais na garantia do direito à saúde. “Ciente da importância da rede pública de saúde no município, os recursos são fundamentais para continuidade e aprimoramento dos serviços. Os valores destinados à Santa Casa serão divulgados em breve e, com certeza, também serão investidos em muitas melhorias para a população”, concluiu o vereador.