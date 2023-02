Entrega da chave da cidade ao Rei Momo tem show de abertura do carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A abertura oficial da programação do Carnaval de Poços de Caldas vai ser na sexta-feira (17), com a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, Marco Oliveira, em frente à Prefeitura. O evento está marcado para as 18h, com a participação da Charanga dos Artistas. Na sequência, os artistas seguem até o palco montado no Parque José Affonso Junqueira, que vai receber o show Michel Falcão e Banda, a partir das 20h.

Nos dias de folia as atrações vão se concentrar na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira e Praça dos Imigrantes (Xadrez Gigante). Haverá Charanga dos Artistas, Banda do Lira, Frevo na Fobica, Carnabebê, Banho à Fantasia, shows e desfiles de Blocos de Rua.

Uma novidade para este ano são as atrações no bairro Cascatinha, um ponto de encontro do samba na cidade, no domingo (19), com Cortejo do Grupo Afoxé – Memórias da Resistência e Samba do Vô.

Já no Parque José Affonso Junqueira tem muita música para todos os gostos, com atrações e bandas diversificadas, além de muita diversão com a Charanga dos Artistas. O local terá ainda uma praça de alimentação e cervejarias artesanais.

Haverá desfile dos blocos nos quatro dias de Carnaval. A concentração será no Coreto da Praça Pedro Sanches, saindo com trajeto pela Av. Francisco Salles, seguindo pela Rua Assis Figueiredo, com o encerramento e a dispersão na Barros Cobra, junto à Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos).