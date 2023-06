Equipe da Patrulha Rural da PM participa do 16o Concurso de Qualidade de Café

Na última segunda-feira, em ocasião do 16º Concurso de qualidade de café de Poços de Caldas, realizado na sede da SEDET (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho) a equipe policial da Patrulha Rural, foi convidada e participou do evento.

Nele, participaram o vice-prefeito, professor Júlio, e demais representantes do setor e convidados de autarquias e de desenvolvimento agrícola.

É uma oportunidade de cafeicultores apresentarem seus produtos e de, ao mesmo tempo, concorrerem pela melhor qualidade da bebida do sul de Minas.

“A Polícia Militar- nas palavras do senhor Júlio- é a melhor polícia do Brasil e Poços de Caldas tem a melhor polícia de Minas”.

Como atua de forma a prevenir a prática criminosa, é objetivo de zelar e manter a segurança dos eixos de escoamento de produção para seus destinos, sejam cooperativas ou estoques próprios.

É uma honra a participação e engajamento da polícia militar para que sejam conhecidos como também conhecer a tamanha importância deste eixo econômico. E de ser a polícia alvo de tamanho elogio por parte da comunidade e de autoridades ilustres.

Fonte: ALCO – 29º BPM

Beatriz Aquino

