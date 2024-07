Equipe da Santa Casa de Poços de Caldas realiza visita técnica ao HCor em São Paulo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 8 de julho, a equipe da Santa Casa de Poços de Caldas realizou uma visita técnica ao hospital HCor em São Paulo. A visita teve como objetivo conhecer os setores da UTI Pediátrica, Neonatal e Adulto, e observar as práticas e protocolos adotados por uma instituição reconhecida por sua excelência em cuidados intensivos.

Recebida com grande hospitalidade pelos profissionais do HCor, a equipe da Santa Casa encontrou um ambiente propício para a troca de experiências e conhecimentos. “Foi uma oportunidade valiosa para entendermos como podemos aprimorar nossos processos e oferecer um atendimento ainda melhor aos nossos pacientes”, comentou a enfermeira Coordenadora da UTI Neonatal Gisele Alvarenga Furtado.

Ao longo do dia, a equipe do Hospital, com representantes da SCIH, UTI Neonatal,UTI Adulto, Qualidade, Fisioterapia e Odontologia, participou de sessões de apresentação sobre os avanços tecnológicos e metodológicos implementados no HCor, além de realizar visitas guiadas aos diferentes setores das UTIs. Essa troca de informações foi enriquecedora, proporcionando novas perspectivas e ideias para serem aplicadas em Poços de Caldas.

Os profissionais da Santa Casa destacaram a importância de iniciativas como essa para a melhoria contínua dos serviços de saúde. “A experiência foi extremamente positiva e certamente trará benefícios para nossa equipe e, principalmente, para nossos pacientes”, afirmou o médico responsável pelo Setor de Controle de Infecções, Dr. Mário Krugner.

Na ocasião, os profissionais foram recebidos pelo CEO do HCor, Fernando Andreatta Torelli, que expressou seu reconhecimento pelos resultados alcançados através do Projeto Saúde em Nossas Mãos PROADI-SUS, no qual o próprio HCor atuou como nosso HUB de consultoria.

A enfermeira Érica de Oliveira Paes, da UTI Cardiopediátrica e Neonatal do HCor, destacou que foi um encontro de discussões positivas, compartilhamento de conhecimento e troca entre um grupo de profissionais extremamente capacitados e interessados em escutar ativamente .

“Um grupo que brilhantemente participou do Projeto Saúde em Nossas Mãos, focado no público adulto e que nesse momento assume o desafio em expandir para o público neonatal e pediátrico. É prazeroso ver um grupo multidisciplinar como esse , envolvido e atento em buscar novas idéias e insights mesmo já sendo um grupo excepcionalmente experiente e que alcançou resultados positivos e impactantes na vida de tantas pessoas que buscam o SUS”, disse Érica.

“A UTI Cardiopediátrica do Hcor orgulha-se em fazer parte da trajetória do Projeto Saúde em Nossas Mãos como multiplicadores de melhores práticas , consultores , apoiadores e atuantes como profissionais na linha de frente e reconhecemos que junto a hospitais como a Santa Casa De Poços de Caldas com profissionais tão engajados, demonstramos que a união dos nossos esforços beneficia a todos: pacientes , familiares , profissionais.

Juntos focamos em elevar a cultura da assistência e a segurança prestada a toda população brasileira. Foi um prazer recebê-los , desejo que o esforço e dedicação desses profissionais sejam reconhecidos e tenham a certeza que podem contar com nosso apoio”, completa a enfermeira da UTI Cardiopediátrica e Neonatal do HCor.

O médico intensivista Dr. Marcelo Romano, da UTI Adulto do Hcor, também destacou a visita da equipe multidisciplinar da Santa Casa de Poços. “Foi muito gratificante compartilhar experiências e conhecimentos com esta equipe envolvida e engajada disposta a multiplicar a Ciência da Melhoria em sua Instituição. Na ocasião tivemos a oportunidade de dividir experiências, vivenciando a rotina dos processos envolvidos nos cuidados da equipe multidisciplinar na assistência aos pacientes. Esse intercâmbio de experiências sempre traz bons aprendizados de forma bilateral. Ficamos muito felizes em recebê-los e estamos à disposição para apoiá-los quando necessário”, afirmou o médico.

A visita técnica ao HCor representa mais um passo na busca por melhorias no atendimento de saúde, fortalecendo o compromisso da Santa Casa de Poços de Caldas com a qualidade e a humanização dos cuidados prestados.

Fotos: Registros da equipe da Santa Casa de Poços durante visita técnica no hospital Hcor, na Capital Paulista.