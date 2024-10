Polícia Militar recupera trator e carreta de trator furtados em Caldas

A Polícia Militar de Caldas recuperou nesta quinta-feira, 17, um trator e uma carreta de madeira que haviam sido furtados de um sítio na área rural da cidade. Os itens foram encontrados abandonados em uma estrada rural durante as diligências realizadas pela polícia.

A ação ocorreu após a denúncia de um homem de 56 anos, que relatou que, durante a madrugada, diversos objetos foram subtraídos de sua propriedade, incluindo uma máquina para ordenha, uma bomba de pulverização de café, um arreio de cavalo, além dos tratores.

A Polícia Militar segue em busca dos responsáveis pelo furto e pelos demais itens subtraídos.

ALCO – 29° BPM

