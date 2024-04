Flipoços divulga resultado do Concurso Estudantil 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com o tema “O que seria do mundo sem cores? – O papel da literatura na valorização da diversidade e o respeito às diferenças”, a edição 2024 do Concurso Estudantil do Festival Literário Internacional de Poços (Flipoços) divulgou, a lista dos vencedores. Abrindo a programação oficial da 19ª edição do evento, o Concurso é uma realização da GSC Eventos, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas e as escolas particulares de Poços, com apoio cultural da Citur.

Segundo a curadora do Festival, Gisele Ferreira, ao contrário dos anos anteriores, a inspiração proposta aos estudantes, nesta edição, não teve ligação direta com a temática do Flipoços, mas buscou promover a reflexão sobre a necessidade do respeito às diferenças.

“Para nós, a divulgação do resultado do Concurso Estudantil é um momento sempre muito especial. A atividade abre nossa programação oficial e começa a ser pensada desde o ano anterior a cada uma de nossas edições, para que as escolas trabalhem a temática. Para este ano, pensamos em fomentar reflexões que dialogam com a atualidade, considerando que a educação é o ponto central do trabalho do Festival no desenvolvimento da cultura literária”, disse.

Com duas categorias, Redação e Desenho, a iniciativa fomenta a participação das escolas municipais, estaduais e particulares de Poços. O resultado do Concurso Estudantil Flipoços 2024 pode ser acessado, na íntegra, no link: https://www.flipocos.com/concurso-estudantil.html

CONHEÇA OS GANHADORES DO CONCURSO ESTUDANTIL FLIPOÇOS 2024:

Categoria Desenho:

1º ao 3º Ano do Fundamental

1º Lugar | Davi Consolini dos Santos | CEMA

2º Lugar | Aline Souza Guzzi | Dom Bosco

3º Lugar | Sofia Souza Ferraz | Dom Bosco

4º ao 5º Ano do Fundamental

1º Lugar | Luisa Bucci Simões de Paula | São João da Escócia

2º Lugar | Maria Luiza Pereira Duraes | Jesus Maria José

3º Lugar | Clara Albuquerque Cerqueira | Jesus Maria José

6º ao 7º Ano do Fundamental

1º Lugar | Sophia Justimiano | José Gregório

2º Lugar | Rafaela A. M. Junqueira | Alvino Hosken de Oliveira

3º Lugar | Heloísa Silva dos Reis Fernandes | Pio XII

8º ao 9º Ano do Fundamental

1º Lugar | Evellyn Lavinny Santos Alves | EM Maria Ovidia Junqueira

2º Lugar | Luis Otávio C. Correa | São João da Escócia

3º Lugar | Manuela Sanches Moreno | São João

Categoria Redação:

1º ao 3º Ano do Ensino Médio

1º Lugar | Heloisa C. Faluzino | David Campista

2º Lugar | Giovani Santos Vianna | Colégio Municipal

3º Lugar | Pedro H. R. Lima | Nini Mourão

4º ao 5º Ano do Fundamental

1º Lugar | Alice de Oliveira Prado | CEMA

2º Lugar | Davi Pedro Pacheco Toledo | CEMA

3º Lugar | Maria Rita dos Reis Manucci | São João da Escócia

6º ao 7º Ano do Fundamental

1º Lugar | Thomaz Lima dos Santos | Objetivo

2º Lugar | Maria Eduarda Felisberto | Pio XII

3º Lugar | Giovana Lago B. de Senna | São João da Escócia

8º ao 9º Ano do Fundamental

1º Lugar | Kauanny C. G. de Oliveira | José Mamud Assan

2º Lugar | Yasmin L. F. da Silva | Jesus Maria José

3º Lugar | Maria Clara Monteiro Silva | Objetivo

FLIPOÇOS

