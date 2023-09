Escadaria que leva à capela de Santa Cruz será inaugurada nesta segunda-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Inauguração fecha a programação local da 9ª Jornada do Patrimônio Cultural

Para fechar a programação local da 9ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, será inaugurada, nesta segunda-feira, 18 de setembro, às 18h, a escadaria que reconstrói o caminho entre a Travessa Manoel Dias Simões, no centro da cidade, até a Capela de Santa Cruz.

A escadaria substitui o funicular e leva até a Capela de Santa Cruz, um dos bens tombados mais antigos do município e o local que marca o início das manifestações religiosas e culturais da Festa de São Benedito de Poços de Caldas, sempre a 3 de maio, Dia de Santa Cruz, com a tradicional bênção dos mastros.

A entrega faz parte da temática “Caminhos de religiosidade: manifestações e práticas religiosas presentes no estado”. A Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais tem por finalidade mobilizar municípios, entidades e agentes culturais para a realização de atividades que sensibilizem a sociedade para a promoção, valorização e preservação do patrimônio cultural.

A nova escadaria metálica foi construída a partir de um acordo entre o município e a construtora Pollo Engenharia. “Durante as obras, a construtora encontrou vestígios da escadaria antiga, o que torna mais pertinente a reconstrução dessa ligação entre o centro da cidade e a Capela de Santa Cruz”, informa a coordenadora da Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento, a arquiteta Lícia Perote de Almeida.

Além da escadaria, foi realizado também o paisagismo do entorno. “Foi feita uma escadaria metálica apoiada nos trilhos do antigo funicular, vencendo a parte mais íngreme do morro e chegando até o ponto onde foi possível reconstruir a parte em concreto da escadaria. Nessa porção, foram instalados bancos e iluminação, criando mais um espaço de convivência e contemplação da paisagem”, explica a arquiteta. “A revitalização desse espaço possibilita o seu uso, permite a apropriação por parte da população e, consequentemente, garante a preservação do espaço tombado como patrimônio cultural poços-caldense”, completa.

O local ficará aberto ao público das 9h às 17h e será fechado no período noturno para garantir a segurança.

Serviço

Inauguração da Escadaria – Percurso da Santa Cruz

Data: 18/9 – segunda-feira

Local: Travessa Manoel Dias Simões

Horário: 18h