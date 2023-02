Espetáculo “Os Mundos de Chico Xavier” é atração dessa noite na Urca

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O espetáculo “Os mundos de Chico Xavier” será apresentado esta noite (09), ás 20hs, na Urca. A peça tem como tema o encontro do reconhecido médium Chico Xavier, interpretado por João Signorelli, com Bezerra de Menezes, personagem vivido por Carlos Meceni.

O momento em que Chico desencarna e acorda no plano espiritual junto a Bezerra, que paciente aguarda a chegada de seu amigo.

Este encontro é inusitado, cheio de alegria, humor e dedicação, as duas entidades, de forma simples e sem formalismos, trazem a linguagem do amor, as dificuldades que temos em lidar com o afeto e olharmos para o nosso íntimo.

Através do diálogo, os dois personagens demonstraram a importância da escuta, de estarmos atentos as nossas inspirações e intuições, que presentes em nossas

vidas não são percebidas pela dureza que temos no dia a dia. A proposta é tirar o espectador do mecanismo habitual de raciocínio e lhe presentear com uma liberdade intuitiva.

Bezerra de Menezes e Chico Xavier: Um encontro cósmico!!! Uma explosão amorosa na eternidade do tempo.

SERVIÇO:

OS MUNDOS DE CHICO XAVIER

TEATRO DA URCA

SEXTA-FEIRA 10.01 ÁS 20HS

Beatriz Aquino