Estagiários(as) e Trainees da Alcoa Poços de Caldas realizam ação voluntária no Lar da Criança, em Divinolândia (SP)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Diversas ações foram realizadas, inclusive a produção de pamonhas para angariar fundos para a instituição

Na semana comemorativa do dia dos Estagiários, mais de 30 voluntários, estagiários(as) e trainees da Alcoa de Poços de Caldas colocaram em prática o valor “Cuidar das Pessoas”. Eles realizaram com sucesso, no último dia 17, um ACTION para ajudar o Lar da Criança, em Divinolândia (SP), em parceria com o Instituto Alcoa (IA).

Os(as) voluntários(as) dedicaram uma manhã à produção de pamonhas, que foram vendidas aos colaboradores da Alcoa e à comunidade com renda revertida para a instituição. Lar da Criança de Divinolândia é uma entidade assistencial que atende crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade social na cidade de Divinolândia (SP). A instituição foi fundada em 12 de janeiro de 1980 e oferece educação infantil, alimentação, recreação, saúde e assistência social para as crianças atendidas.

Durante a ação, o grupo também preparou lanches, realizou atividades recreativas com as crianças e doou mudas de árvores para a comunidade. Após a realização do ACTION e aprovação do relatório final, o Lar também receberá a doação de R$10 mil para investimentos em melhorias no espaço e aquisição de brinquedos.

Giovana Thimóteo, estagiária de Relações Externas e Comunicação, destaca sobre mais um evento que organizou. “É o segundo ACTION que organizo com os estagiários e trainees. É muito bom gerar transformação levando amor e esperança. Dedicar tempo para o voluntariado traz entusiasmo e gratidão”.

Vale reforçar que a parceria do Lar da Criança com a Alcoa Poços de Caldas é de longa data. Diversos projetos comunitários e ACTIONs já foram realizados na instituição, desde 2004, que contribuíram para a aquisição de mobiliário e equipamentos para o refeitório, cozinha, salas de aula, lavanderia e dormitórios.

Bianca Tonetti, que trabalhou por 10 anos no Lar da Criança como nutricionista e agora é voluntária, conta que o carinho e a atenção dos(as) voluntários(as) é gratificante. “São muitos anos de parceria e projetos com a Alcoa, que nunca mede esforços para fazer o bem e ajudar o próximo”.

A irmã Hilda, que recebeu a equipe do ACTION com muito carinho, também destacou a importância desse apoio. “Estou muito feliz e grata em receber esse grupo de jovens estagiários e trainees e demais membros da Alcoa. Hoje será um dia especial, de muito trabalho, mas também de muita alegria”, finaliza.

Sobre o ACTION

A Alcoa realiza ACTIONs em organizações sem fins lucrativos e formalizadas que prestam serviço à comunidade e estão localizadas e/ou beneficiam as comunidades de Poços de Caldas (MG), Caldas (MG) e Divinolândia (SP), onde tem operações. Prioritariamente, as organizações devem ter como foco as áreas de educação e geração de trabalho e renda.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo. Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.