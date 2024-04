Contagem regressiva para o 19º Flipoços que inaugura a 1ª Vila Literária de Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“últimos preparativos para a grande festa dos livros, autores, leitores e expositores em Poços de Caldas”

Com uma programação com mais de 160 convidados, 200 atrações, shows todas as noites, 40 expositores e uma expectativa de 80 mil pessoas, o 19º. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas + Feira do Livro do Sul de Minas, está na reta final com os preparativos da grande inauguração da 1ª Vila Literária de Minas Gerais de 27 de abril a 05 de maio, no Parque José Afonso Junqueira.

Com o tema “A Crônica nossa de cada dia” o Festival aproveita para oferecer uma nova experiência para o público, promovendo um encontro pitoresco em meio a momentos de contemplação, relaxamento, boas prosas e um convite ao “devagar”.

Com forte destaque à Minas profunda e a mineiridade tão arraigadas na gente do interior, o 19º. Flipoços inicia uma nova fase, com uma proposta mais intimista, mas sem perder sua característica principal, a diversidade de temas e convidados.

Com atrações para todas os públicos, o Festival abre dia 27 de abril, às 10h30, no Coreto Cultural, palco central da Vila, com a atividade tradicional que caracteriza Poços de Caldas, o Encontro de Escritores Poços Caldenses. Considerada o maior celeiro de escritores do sul de Minas Gerais, Poços conta hoje com mais de 400 escritores e escritoras catalogados e de vários gêneros literários.

Ao longo dos nove dias, ilustres convidados estarão circulando pelo centro histórico da cidade, participando das mesas nos palcos Coreto Cultural e Sesc Sulfurosa, além dos espaços parceiros. Os escritores homenageados – Patrono Ignácio de Loyola Brandão e o Sulfuroso Chico Lopes, terão um encontro especial entre amigos onde vão contar causos para o público no dia 28 de abril, domingo, às 18h.

Outros ícones da Crônica brasileira como Julian Fuks, Cristiana Rodrigues, Sophie Ganeff, Luiz Eduardo Carvalho, Diógenes Moura e o imortal Ruy Castro, também representantes da temática, estarão brilhando no Flipoços.

Mantendo a linha eclética e da diversidade, o Flipoços promove este ano encontro sobre Literatura Erótica, com a presença de Nalini Narayan, Kah Dantas, Gabi Benvenutti e Samantha Buglione. Nesta linha, acontece ainda a mesa Gênero e Diversidade Sexual na atualidade com a presença da escritora trans Marcela Bosi, o poeta Andreas Chamorro que lança Antes que ao fruto caia com a apresentação de Marcelo Abuchala e Alexandre Ribeiro. Ambas as mesas são para +18 anos. Como representante da Literatura LGBT o festival recebe o professor Guilherme Terreri, criador da persona Rita Von Hunty, que conversa com Valmir Moratelli, jornalista e escritor que vai lançar A Invenção da velhice masculina.

Já na temática Literatura e Gastronomia, a Associação Caminhos Gerais promove um mini congresso sobre Cozinha Mineira com três painéis e as presenças ilustres do chef Edson Puiati e José Newton Meneses dentre outros, sob a batuta do presidente da entidade Rafael Hunh. Ao final, vai acontecer a cozinha show onde o chef Puiati vai preparar o “Caldeirão Vulcânico” para degustação coletiva na Pracinha do Palco Sesc Sulfurosa.

No viés das Políticas Públicos do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, o Flipoços promove encontros que contarão com as presenças de Fabiano Piúba (diretor do LLLB do Minc), Lucas Amorim (Bibliotecas de Minas Gerais), Lizandra Almeida (presidente da Libre), Rosana Mont’alverne (contadora de histórias e editora), José Castilho (Lei Castilho) e Luiz Antonio Torelli (CBL).

Já na linha Mercado Editorial, vão acontecer duas mesas inéditas, uma sobre Revistas Literárias no Brasil com as presenças de Alex Brito e Tau Paixão (Revista Aorta), Igor de Albulquerque (Revista Canarana), Jorge Pereira (Revista Philos), Leopoldo Cavalcante (Revista Aboio) e Guilherme Sobota do Publishnews. E a outra, sobre Livros Espetáculos “The books the is on the Table”, o papel dos livros de mesa com a presença do editor Chico Barbosa e Tuca Reinés, um dos mais importantes fotógrafos de moda e arquitetura do Brasil.

Já na área da Literatura e Música, tema que o Flipoços sempre dá destaque, estão confirmadas as ilustres presenças de Julio Maria, João Marcelo Bôscoli (filho de Elis Regina), Eduardo Beu, Gustavo Galo, Adriana Del Ré e Fausto Fawcett que vai lançar o livro inédito Pesadelo Ambicioso. Dentro desta linha o Festival contará diariamente com shows intimistas com diversos artistas de Poços de Caldas e ainda com três shows especiais. Um é “O falar caipira nas músicas de Tonico e Tinoco”, com a presença dos filhos dos artistas clássicos caipiras. A outra, uma apresentação lítero-musical, promovida por Felipe Franco Munhoz que intercala com leitura de trechos do livro Nirvana. E a terceira apresentação de destaque será o show de Blues com o artista norte americano Keith Dunn and The Simi Brothers. Este show será o pré-lançamento do Poços É Jazz Festival que vai acontecer de 15 a 17 de novembro deste ano.

No segmento da Literatura Indígena, Lusófona, Negra e História, o Flipoços traz grandes nomes. Dentre eles, o de Mary Del Priore que lança de forma inédita no Flipoços “Leopoldina e Maria da Glória – Duas Rainhas, vidas e dores” que sairá fresquinho aqui no Festival pela Editora José Olympio (Record). Já o escritor, cronista e tradutor Eric Nepomuceno, vai falar da sua íntima relação de amizade com o “Gabo”, Gabriel García Márquez e do livro póstumo do amigo, lançado recentemente pela Record Em agosto nos vemos.

O festival recebe pela primeira vez a professora e filósofa Sueli Carneiro, juntamente com a Adriana Santana, Maria José Tita, Helena Vieira e Thais Costa, na mesa Mulheres Negras e a Reparação da Escravidão, no dia 04 de maio, às 14h30 no Palco https://www.flipocos.com/img/APOIO-CULTURAL.png Sesc Sulfurosa.

Para tratar de Literatura e Política, a curadoria convidou grandes nomes que vão abordar temas atuais como Fake News, análise do Brasil atual sob a ótica da literatura, com a presença de Carlos Andreazza, Patricia Campos Mello e Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva da TV Cultura. Além da presença ilustríssima da Ministra Cármen Lúcia, que falará dos desafios de preservar a Democracia e as Instituições Brasileiras na Era Digital, no dia 02 de maio, no Hall das Thermas.

Mantendo a tradição da lusofonia, característica que consagra o Flipoços como o “festival literário brasileiro mais português de todos”, a curadoria preparou duas mesas importantes para celebrar o 05 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. A primeira vai acontecer às 10h30, com as poetas Mariana Basílio, Mar Becker e Dalila Teres Veras com o tema Os continentes em nós, falantes da Língua Portuguesa. E a segunda mesa – Encontro dos países Brasil,

Portugal, Moçambique, Angola em Poços de Caldas, o que podemos aprender sobre a nossa formação cultural, às 15h30 com Mbiavanga Adão Garcia, mais conhecido como Pau de Cabinda, escritor e professor Angolano, Conceição Queiroz, renomada jornalista moçambicana, atuante na grande mídia de Portugal, Cristina Drios, escritora residente da 4ª Residência Literária projeto realizado com o Camões Brasília.

Outra atividade de destaque será a mesa de 90 Anos de Nélida Piñon, dia 03 de maio, no Hall das Thermas, data em que a escritora faria aniversário. O Flipoços foi escolhido pela família como o ponto de partida do ano comemorativa que contará com inúmeras atividades no Brasil e no exterior. O encontro vai contar com as presenças de Rodrigo Lacerda e com a atriz Beth Goulart, que fará leitura do livro póstumo Os rostos que tenho.

A programação conta ainda com inúmeros convidados de atividades infantis e juvenis e as atividades especiais com o oferecimento do Sesc Minas. As atividades estão abertas para agendamento das escolas de Poços e toda região.

O público poderá checar todas as atividades e se programar para vir para Poços de Caldas de 27 de abril a 05 maio para desfrutar da intensa programação cultural e literária durante nove dias, em que o centro histórico da cidade vai se transformar na 1ª Vila Literária de Minas Gerais. A programação oficial do 19º. Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas esta no link https://www.flipocos.com/programacao.html

