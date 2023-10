Estudante do Senac em Poços de Caldas embarca para representar Minas em competição nacional de profissões

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Competições Senac de Educação Profissional ocorrem em Vitória (ES), a partir do dia 24/10

Após conquistar o título estadual na categoria Cuidados de Saúde e Apoio Social, em abril, Elizandra Rerlity Silva, de 19 anos, está pronta para representar Minas Gerais nas Competições Senac de Educação Profissional, que serão disputadas a partir de 24 de outubro no Espírito Santo, em Vitória, e reúne estudantes de todo o país.

Natural de Campestre, cidade a cerca de 40km de Poços de Caldas, a jovem já passou pela etapa escolar e duas fases estaduais, antes de se habilitar para a disputa nacional. Quem ganhar recebe vaga para a Worldskills, a maior competição de educação profissional do mundo, que terá sua próxima edição disputada na cidade de Lyon, na França, em 2024.

Será a primeira vez que Elizandra vai ultrapassar as fronteiras mineiras e sua primeira viagem de avião. Ela estará acompanhada pela sua avaliadora e treinadora. Da estadia no estado vizinho, além aproveitar a experiência e a cidade, ela quer voltar com um brilho dourado no peito. “Faltando poucos dias para a etapa nacional me encontro ansiosa, feliz, animada e até mesmo preocupada. O nervosismo é normal e causa um pouco de aflição, porém esses sentimentos não são um impeditivo para continuar a sonhar. Sonho com uma boa apresentação, uma boa colocação, e viver uma experiência única! Desde a última etapa até esse momento, as dificuldades aumentaram, com mais provas, atendimentos realísticos, estudos: tudo foi uma dose a mais. Ao mesmo tempo, me senti mais forte, soube lidar melhor com as adversidades sem me desesperar. E agora nessa etapa também tive acompanhamento psicológico.”

A prova de Cuidados de Saúde e Apoio Social consiste em casos clínicos e situações-problemas fictícias que simulam o atendimento a pacientes com diversas patologias, em ambientes residencial, ambulatorial, hospitalar e casa de repouso. O objetivo é testar as habilidades práticas, mas também competências humanas como empatia e acolhimento.

Elizandra Rerlity Silva terá o desafio de defender para Minas o título de melhor profissional do Brasil na área de Cuidados de Saúde e Apoio Social, que atualmente é ostentado por Tayná Borges, de Patos de Minas. Além de Elizandra, Minas Gerais contará com a representante Maria Cecília de Oliveira, de Uberlândia, da região Triângulo, na categoria Cabeleireiro. As provas serão transmitidas ao vivo pelo site das Competições: https://es.senac.br/competicoes/.

Sobre a competição

O Senac em Minas tem tradição nas Competições de Educação Profissional. Desde 2008, diversos alunos e avaliadores representaram a instituição nacional e internacionalmente. São de Minas algumas das melhores colocações da instituição em competições internacionais. Em 2019, Miriam de Paula, de Belo Horizonte, conquistou o 2º lugar na categoria Cuidados de Saúde e Apoio Social, na WorldSkills disputada em Kazan, na Rússia. Já em 2014, Rita Agliardi, de Poços de Caldas, foi ouro na mesma categoria na WorldSkills Américas, em Bogotá, na Colômbia.

As Competições Senac de Educação Profissional foram criadas em 2016 e são compostas por três etapas: escolar, estadual e nacional. Os vencedores das fases seguem adiante representando suas localidades e o ápice acontece quando os primeiros colocados em cada ocupação na etapa nacional representam o Brasil na WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo.

Sobre o Senac em Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo cerca de 20 municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.