Cine Marquise Ultravisão: Barbie e Opennheimer são as grandes estrelas deste final de semana

Tem ainda a promo Barbieheimer – quem compra ingresso pra um, ganha meia entrada pra ver o outro título

Chegou o dia da estreia que está mexendo com o mundo todo. A boneca mais famosa do planeta chega às telonas nesta quinta, 20. No fabuloso live-action, a Barbieland é o mundo mágico das Barbies, onde todas as versões da boneca vivem em completa harmonia. É quando uma das bonecas, interpretada por Margot Robbie, é forçada a viver no mundo real. No Cine Marquise Ultravisão várias sessões extras foram abertas para receber o público, que poderá também adquirir um combo exclusivo com balde lindo de pipoca que imita uma bolsa, além de refri e chocolate.

Outro destaque desta cinesemana é Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan – que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945.

Vale lembrar ainda do Corujão Nolan, com duas salas e exibição de três filmes, programação que começa na noite da sexta, 21, e termina só na manhã do sábado, 22. Oppenheimer vai fechar com chave de ouro, o Corujão Nolan nas duas salas. Na sala 1, a programação traz: Interestelar e Dunkirk. Na sala 2: A Origem e Tenet. Os ingressos são limitados! Os preços estão a partir de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a meia; e R$ 50,00 (cinquenta reais) a inteira. Classificação Indicativa 16 anos. Quem compra o ingresso do Corujão paga apenas R$ 11,00 (onze reais) para assistir Barbie ou Oppenheimer na programação normal.

Confira os horários das sessões nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisão ou acesse: cinemarquise.com.br .

Barbieheimer

Mais um super motivo pra você passar seu final de semana no Cine Marquise Ultravisão. Quem compra ingresso pra ver Barbie, paga meia, ou seja, R$ 11,00 (onze reais) para assistir Oppenheimer e vice-versa. Quem vai assistir o Corujão Nolan também paga meia para ver Oppenheimer ou Barbie. Importante guardar seu ingresso para apresentar e garantir o desconto na segunda sessão. Promoção válida somente para compras diretamente na bilheteria. Ação válida para poltronas comuns.

Ingressos

Podem ser comprados diretamente no Marquise Ultravisão, na Rua Rio Grande do Sul, 1007. Evite filas, garanta antes seu lugar em cinemarquise.com.br.

Outros Filmes em Cartaz: Missão Impossível: Acerto de Contas/Parte Um, Perdida, Sobrenatural – A Porta Vermelha, Os Aventureiros – A Origem, Indiana Jones, Elementos. Verifique as classificações indicativas. Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.