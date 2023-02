Exposição “Velhos Carnavais” traz a folia momesca para a Biblioteca Centenário

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Para celebrar o retorno do Carnaval, após dois anos de pandemia, a Biblioteca Municipal Centenário promove a exposição “Velhos Carnavais”, que reúne livros, revistas e folhetos com a temática carnavalesca. A obra “Velhos Carnavais”, de Loris Rocha Pereira, que traz as letras dos ranchos e marchinhas de 1944 até 1990, dá nome à exposição, que fica em cartaz até 28/02.

“O país do Carnaval”, primeiro romance do grande Jorge Amado, datado de 1931, é um dos livros que compõem a mostra. A obra faz um retrato crítico e investigativo da imagem festiva e contraditória do Brasil, a partir do olhar do personagem Paulo Rigger, um brasileiro que não se identifica com o país. Mestiçagem e racismo, cultura popular e atuação política são alguns dos temas de Jorge Amado que aparecem nesse livro em estado embrionário.

Outros livros que compõem o acervo e têm como tema o Carnaval estão na exposição como, por exemplo, “Carnavais, malandros e heróis”, de Roberto DaMatta, antropólogo que faz uma análise da nossa sociedade por meio de seus rituais.

Também compõem a exposição, exemplares da revista O Cruzeiro, com reportagens do Carnaval Carioca da década de 50. Lançada em 1928, por Assis Chateaubriand, O Cruzeiro foi uma das mais proeminentes revistas ilustradas da história da imprensa brasileira, tendo revolucionado o mercado editorial ao criar e ditar padrões e influenciar a opinião pública. A revista foi editada até 1985.

“A exposição tem desde revistas Cruzeiro antigas até livro com letras de marchas de carnaval. Além disso, há também exemplares da revista Seleções Carnavalescas, que remontam à história do carnaval da cidade, de 1971 a 1999”, informa o agente administrativo da Biblioteca Centenário, Thiago Chuva.

As águas vão rolar

O carnaval sulfuroso também é destaque na exposição, que conta com uma Revista Encontro Especial Carnaval, com a matéria de capa “As águas vão rolar – Poços de Caldas é a homenageada do Carnaval 2006 da Beija-flor”.

Também podem ser vistos exemplares da revista poços-caldense Seleções Carnavalescas, dos anos de 1971 e 1999, contendo letras de marchas e sambas-enredo e registros fotográficos de foliões de Escolas de Samba e blocos locais. A publicação foi criada pelo jornalista Décio Alves de Morais, em 1952.

“A exposição faz também uma espécie de comparação entre o Carnaval em várias épocas. É muito interessante verificar as diferentes formas de interação na maior festa popular do país através dos anos. A mostra traz, ainda, o resgate dessa festa, já que ficamos dois anos sem as festividades do Carnaval”, destaca a auxiliar de biblioteca, Maria Rita Deoclécio Xavier.