Exposição virtual homenageia 150 mulheres ligadas à cultura de Poços de Caldas

A Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas vai homenagear 150 mulheres ligadas à arte e à cultura do município para celebrar o Dia Internacional da Mulher. A exposição virtual “Mulheres Criativas” reúne 300 fotos, duas por homenageada, de mulheres artistas, agentes culturais, produtoras e trabalhadoras da Cultura no município, nas mais diversas áreas.

A exposição virtual “Mulheres Criativas” é uma iniciativa das estagiárias de Publicidade da Secult, Pâmela Frison e Lavínia Du Valle, em referência ao 8 de Março – Dia Internacional da Mulher, que tem por objetivo divulgar e valorizar o trabalho das mulheres na cadeia produtiva da Cultura no município.

A partir das 8h, será possível conhecer e acompanhar as 150 mulheres que atenderam ao convite da Secult e integram a mostra fotográfica, nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura no Facebook e Instagram (Poços Curte em Casa e Poços Cultura e Arte).

Um vídeo especial foi produzido pela equipe de Comunicação da Secult e será disponibilizado também no Canal Poços Curte em Casa no YouTube, com texto da jornalista Carol Barbosa, locução de Raíssa Palma e com a música “Universo em expansão”, de Nádia Campos. Além das estagiárias, participaram da produção da exposição as servidoras da Secult Mariana Chaves Oliveira, Marianna Gonçalves de Carvalho, Raissa de Melo e Silvana Alcântara.

“Inicialmente, nossa proposta era homenagear algumas mulheres da Cultura. Depois, passamos para todas as mulheres que participaram do Edital de Economia Criativa da Secult no ano passado, mas, com a repercussão, a ideia foi crescendo e chegamos à meta de homenagear 150 mulheres da Cultura, em alusão aos 150 anos de Poços de Caldas, celebrado em 2022”, conta a estagiária de Publicidade, Pâmela Frison.

Os convites foram encaminhados de diversas formas às mulheres que, de alguma maneira, estão envolvidas com a arte e a cultura no município e aquelas que aceitaram participar foram fotografadas pela equipe da Secult. “O cenário foi pensado para valorizar as homenageadas, a partir da figura da borboleta, para representar o poder de transformação da mulher, especialmente artistas e produtoras culturais”, informa a estagiária Lavínia Du Valle.

“A exposição foi uma grata surpresa idealizada e preparada pela equipe da Secult, que vem ao encontro da nossa premissa de valorizar e destacar o trabalho de todos que compõem a cadeia da Cultura do município, em especial das mulheres, que foram aderindo à iniciativa, incluindo nossas servidoras atuantes na área”, ressalta o secretário de Cultura, Gustavo Dutra.

Emoção

O processo de produção da exposição proporcionou momentos de surpresa e emoção a todos os envolvidos. Entre as homenageadas estão personalidades da Cultura de Poços de Caldas, como a professora Maria José de Souza, a Tita, musicistas reconhecidas como Valderez Medina, mulheres incríveis de todas as artes e trabalhadoras incansáveis da Cultura, desde a pequena Maria Flor, com um aninho de vida já na trupe do Rasgacêro, a mestre de Cultura Popular, Dona Orlanda da Conceição, com seus 94 anos, que foi retratada na sua casa.

Além de valorizar as artistas da ativa, a exposição também coloca luz sobre a história da arte e da cultura da cidade. Entre as homenageadas está, por exemplo, a cantora e compositora Cristina (Maria Odete Fonseca, de 81 anos), da dupla sertaneja “Cristal e Cristina” que, por décadas, participou de programas de rádio locais, com muito destaque no programa do Compadre João. O nome da dupla foi, inclusive, criado pelo icônico apresentador. O trabalho da dupla alcançou repercussão nacional, além de um programa semanal ao vivo.