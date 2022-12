Fake News: mensagem sobre restrição de fluxo na Avenida João Pinheiro é falsa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, informa que é falsa a mensagem que circula nas redes sociais sobre a restrição de fluxo na Avenida João Pinheiro.

O texto “fake” diz: “Atenção: A defesa Civil, com DEMUTRAN + BOMBEIROS e PM, vão restringir o fluxo de veículos na avenida João Pinheiro, e também o fluxo de pedestres, etc, devido risco de transbordamento, e/ou danos na pavimentação.”

A orientação é que mensagens como essa não sejam repassadas.

Os rios estão sendo monitorados pela Prefeitura, Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil. O nível apresenta estabilidade mesmo com as fortes chuvas e o fluxo segue normalmente.

Os telefones para acionar a Defesa Civil são: 193, 199, 153 ou o 3697-5017

As publicações da Prefeitura de Poços de Caldas são feitas diretamente no site institucional www.pocosdecaldas.mg.gov.br, tanto no Diário Oficial Eletrônico como no campo destinado a notícias. As informações são compartilhadas também nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

Na dúvida, não compartilhe!