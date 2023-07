Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fearpo e Expo-Arte de Rua têm funcionamento ampliado durante as férias de julho

Tradicionalmente, as férias escolares atraem grande quantidade de visitantes para Poços de Caldas no mês de julho, intensificando o movimento na área central. Pensando na ampliação dos atrativos turísticos oferecidos aos visitantes, as feiras de artes e artesanato Fearpo, na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos) e Expo-Arte de Rua, no entorno das Thermas Antônio Carlos, têm o funcionamento ampliado durante todo o mês.

A Feira de Artes e Artesanato de Poços de Caldas – Fearpo, que funciona todos os domingos, também vai funcionar aos sábados, nos dias 8, 15, 22 e 29 de julho, das 8h às 16h, na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos).

A feirinha, como é conhecida, é um dos mais tradicionais atrativos turísticos do município e movimenta a região com produtos variados, com destaque para o tricô, crochê, bordados, madeira, pinturas em tecido, brinquedos e bonecas artesanais, além dos doces caseiros e outros gêneros alimentícios, como pastel de fubá e acarajé.

Já a Expo-Arte de Rua, no entorno das Thermas Antônio Carlos, que já funciona aos sábados e domingos, teve o funcionamento autorizado também às sextas-feiras, nos dias 7, 14, 21 e 28 de julho de 2023, das 9h às 18h.



A Expo-Arte de Rua, que completa 30 anos de existência em 2023, é uma excelente opção de compras e lazer para os moradores e turistas que prestigiam Poços de Caldas. A feira tem por objetivo oferecer aos visitantes a oportunidade de contato com a arte e a cultura, através do trabalho de artistas plásticos e artesãos locais. É possível encontrar diversificados produtos artesanais, em técnicas diferenciadas, além de quadros.