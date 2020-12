Fearpo vai funcionar no feriado prolongado

Secretaria Municipal de Turismo informou que a Feira de Artes e Artesanato de Poços de Caldas (Fearpo), a feirinha da Praça Dom Pedro 2 º, vai funcionar na véspera de Natal (24), próxima quinta, no dia de Natal (25), e também dos dias 26 e 27. O horário vai ser das 8h às 15h.

A feirinha voltou a funcionar em conformidade com o decreto nº 13.400/2020, que alterou e consolidou normativas que dispõem sobre as medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Atualmente, os expositores são divididos em duas turmas para manter o distanciamento de segurança, seguindo as recomendações do Comitê Extraordinário – Covid 19. Além disso, todos os expositores devem usar equipamentos de proteção individual, em especial as máscaras. Também é obrigatória a disponibilização de álcool gel 70% para higienização das mãos dos clientes e expositores, além da limpeza e higienização das mesas e produtos a serem comercializados. Os expositores devem ainda manter controle de acesso às tendas, sendo permitida a presença de apenas duas pessoas por vez.

Ano Novo

A feirinha também vai ter horário especial na virada do ano. Ela vai funcionar nos dias 31 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro, das 8h às 15h.

