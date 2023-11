Feriado da Proclamação da República: confira o que abre e fecha

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quarta-feira, 15 de novembro, em razão do feriado nacional do Dia da Proclamação da República, não haverá atendimento ao público na Prefeitura e autarquias. O expediente volta ao normal na quinta-feira, 16 de novembro, a partir das 8h. Confira como funcionarão os serviços públicos nos diferentes setores da Administração Municipal.

Saúde

As unidades básicas de saúde, os núcleos especializados e as farmácias municipais voltam a ter expediente normal também na quinta-feira (16). A UPA- Unidade de Pronto Atendimento e o Hospital Margarita Moralles funcionam sem interrupção.

Testes de Covid podem ser feitos no Laboratório da Policlínica, na quarta, das 8h às 14h. No Margarita Morales o teste também poderá ser realizado, após consulta e avaliação com o médico de plantão.

Coleta de Lixo

A coleta de lixo acontecerá normalmente, sem interrupção de horários, inclusive a coleta de recicláveis, realizada pelas cooperativas.

Feiras e Ceasa

Todas as feiras livres funcionam normalmente no feriado. Para mais informações basta entrar em contato com a SEDET através do 3697-2060

O Centro de Abastecimento de Poços de Caldas – CEASA Poços – informa que não haverá comercialização na quarta e retorna na quinta-feira, dia 16.

Turismo

O Balneário Mário Mourão funciona normalmente no feriado. Quinta, sexta e sábado, de 7h às 19h e no domingo, de 7h ao meio-dia. As Thermas Antônio Carlos estão sob direção do governo do Estado de Minas. Informações sobre o funcionamento dos espaços podem ser obtidas no telefone (35) 3721-7731

O teleférico funciona todos os dias, de 9h às 18h. A administração do atrativo está a cargo da empresa CITUR, assim como os demais atrativos localizado no alto do Cristo, local hoje denominado Parque do Cristo. O acesso se dá também por estrada asfaltada. Recanto Japonês, Véu das Noivas e Fonte dos Amores, também sob a concessão da empresa, permanecem fechados para reformas.

A Secretaria Municipal de Turismo sugere, como opção de passeios para este feriado, além do teleférico e do Parque do Cristo, o roteiro de Turismo Rural, com diversas propriedades cadastradas e passeios a cachaçarias, fazendas de café, queijarias, fabricação de azeites, entre outros. Para mais informações, o turista deve se dirigir ao CIT, o Centro de Informações Turísticas, localizado na antiga estação ferroviária Fepasa/Mogiana.