Festival Vida e Lazer: estrutura está sendo preparada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na sexta, sábado e domingo (6 a 8), o Parque Municipal Antônio Molinari será palco do primeiro Festival Vida e Lazer, um evento que promete combinar esporte, cultura e diversão para toda a família. Com uma programação repleta de shows, torneios esportivos, dança, capoeira e outras atividades, o festival será realizado em um ambiente seguro e acolhedor para os visitantes e a estrutura está quase pronta.

Uma das grandes atrações do festival será a praça de alimentação, que contará com nove tendas de associações da cidade e dez tendas das cervejarias vulcânicas. Os visitantes poderão desfrutar de uma ampla variedade de sabores, incluindo salgados, doces e bebidas. Cada tenda terá a sua especialidade, garantindo uma experiência gastronômica diversificada e deliciosa.

A diversidade musical será uma marca registrada do Festival Vida e Lazer. No sábado, a banda de axé Araketu promete agitar o público com seus sucessos contagiantes. Além disso, artistas locais de diferentes estilos, como sertanejo, samba rock e samba, se apresentarão ao longo do evento. A programação musical foi cuidadosamente elaborada para agradar a todos os gostos, proporcionando muita alegria e descontração.

Os amantes do esporte também terão seu espaço no festival. A programação esportiva inclui aulas de ioga, dança, capoeira e diversos torneios, como basquete, bicicross, vôlei de areia e futebol society. Para os ciclistas, haverá também um passeio ciclístico que sairá da Praça do Museu em direção ao Parque Municipal.

Medidas de segurança

Visando garantir a segurança de todos os frequentadores e trabalhadores no local, algumas medidas foram aplicadas. Durante o evento, não será permitida a entrada no Parque Municipal de bebidas, alimentos, garrafas de vidro, latas de alumínio, copos e materiais cortantes. Essas disposições visam garantir um ambiente tranquilo e seguro para que todos possam desfrutar do festival com tranquilidade.

Segundo o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, o Festival Vida e Lazer promete ser um evento inesquecível, reunindo diversão, cultura, esporte e gastronomia em um só lugar. “Não perca a oportunidade de participar e vivenciar momentos incríveis com amigos e familiares. Venha fazer parte dessa festa”, diz.

Programação Cultural

Sexta – Dia 6

18h30 – Bárbara e Rafael

20h30 – Trio de Gala

22h – Giovani e Denilson

Sábado – Dia 7

16h30 – Samba Di Vinil

18h30 – Denis e Matheus

20h30 – Candiera

22h – Araketu

Domingo – Dia 8

16h – Michel Falcão

18h – Daquele Jeito

20h30 – Tayla Franchelle

Programação Esportiva

07 DE OUTUBRO DE 2023

Quadra de Areia

08:00 – Festival de Volêi de Areia

Masculino e Feminino

Gramado aberto

09:00 – Festival de Cricket – Associação Brasileira de Cricket

Palco 2

09:00 – Aula de Pilates

10:00 – Aula de Ritmos

11:00 – Projeto Mobile ON – LMIE

08 DE OUTUBRO DE 2023

Museu

08:30 – Passeio ciclístico

Palco 2

09:00 – Aula de Yoga

10:00 – Projeto Vem Dançar comigo

11:00 – Projeto Determinação

12:00 – Projeto Mobile ON – LMIE

Quadra de Basquete

08:00 h – III Torneio de Basquete 3×3 – Feminino – LMIE

Campo de Futebol Society

08:00 – Festival de Futebol Society Sub 8 – Escolinhas do Município

Outras Atividades

09:00 – Espaço Cachorrodromo

Atividades com os cães

Orientações CaniCross