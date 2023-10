Festival Vida e Lazer tem basquete, vôlei, ioga, dança e passeio ciclístico no fim de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um fim de semana para curtir e suar a camisa. Esta é a proposta do Festival Vida e Lazer, que, além da programação musical, tem uma série de atividades esportivas no Parque Municipal Antonio Molinari, de campeonatos a aulas de dança.

“Queremos levar todo mundo ao Parque Municipal, com muita alegria, muito esporte, muito lazer, promovendo uma grande confraternização”, diz o secretário de Esportes, Fernando dos Santos.

Torneios

No sábado, a partir das 8h, haverá torneios de vôlei de areia e de críquete. No domingo, é a vez do basquete 3×3 feminino e do futebol society sub-8 com escolinhas do município. A ideia é aproveitar todas as quadras e gramados do parque.

Dança

O festival vai ter também aulas de dança, ritmos e exercícios físicos no palco 2 no sábado e domingo, durante toda a manhã, das 9h às 12h.

Zen

Quem quiser acalmar a mente pode fazer uma aula de ioga no domingo às 9h no palco 2 do parque. No mesmo horário, no sábado, tem aula de pilates para alongar o esqueleto. Todas as atividades serão orientadas por professores especializados.

Passeio ciclístico

No domingo (8) haverá um passeio ciclístico em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro, com saída na Praça do Museu, às 8h30, rumo à rodoviária. O evento é promovido pela Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas (ACPC). O passeio terá um café da manhã aos participantes durante a concentração. O trajeto, após retornar da rodoviária, tem parada no Parque Municipal. A expectativa é de que cerca de 400 pessoas participem do passeio.

Cachorródromo

Frequentadores que vierem com seus pets também têm vez. A partir das 9h, haverá atividades com os cães e orientações para os donos no Cachorródromo, área exclusiva para brincar com os animais de estimação.

Praça de alimentação

O Festival Vida e Lazer terá uma praça de alimentação com tendas de associações da cidade e das cervejarias vulcânicas. Cada tenda terá uma especialidade. A programação cultural, que começa nesta sexta (6), tem shows do Araketu e de vários artistas locais.

Programação Esportiva

Sábado – Dia 7

Quadra de Areia

8h – Festival de Volêi de Areia Masculino e Feminino

Gramado aberto

9h – Festival de Cricket – Associação Brasileira de Cricket

Palco 2

9h – Aula de Pilates

10h – Aula de Ritmos

11h – Projeto Mobile ON

Domingo – Dia 8

Museu

8h30 – Passeio ciclístico (rumo ao Parque Municipal)

Palco 2

9h – Aula de Yoga

10h – Projeto Vem Dançar comigo

11h – Projeto Determinação

12h – Projeto Mobile ON

Quadra de Basquete

8h – III Torneio de Basquete 3×3 – Feminino

Campo de Futebol Society

8h – Festival de Futebol Society Sub 8 – Escolinhas do Município

Outras Atividades

9h – Espaço Cachorródromo

Atividades com os cães

Orientações CaniCross