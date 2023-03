Filmes estrelados por mulheres e todas pagando meia encerram março com chave de ouro no Cine Marquise Ultravisão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

São vários motivos para a mulherada de Poços ir ao cinema nesta última semana de março. Em cartaz no Cine Marquise Ultravisão, o longa Entre Mulheres, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, é baseado no livro homônimo de Miriam Toews e inspirado em eventos reais ocorridos na colônia de Manitoba, na Bolívia. O drama fala de repressão religiosa, de violência, de subserviência aos homens e suas necessidades. Já em uma pegada comédia, também está em cartaz, o filme brasileiro La Situación. As três amigas vividas por Natália Lage, Júlia Rabello e Thati Lopes, vão para a Argentina, em busca de uma misteriosa herança. Lá se envolvem sem saber, com traficantes locais, fazendo da viagem, uma sucessão de acontecimentos inusitados.

Quer um terceiro motivo para ir ao cinema esta semana? Em Poços, TODAS pagam meia até 31 de março, ação comemorativa em homenagem ao Mês da Mulher, que vale para qualquer dia, horário e sessão. Os ingressos podem ser comprados pelo site cinemarquise.com.br ou diretamente na Bomboniere do cinema, com pagamentos em crédito, débito, PIX e dinheiro.

Também pagam meia: estudantes, portadores do ID Jovem, idosos (+ de 60 anos), aposentados, professores, aniversariantes do mês, pessoas com deficiência e acompanhantes.

FILMES EM CARTAZ: Entre Mulheres, La Situación, John Wick4: Baba Yaga, Shazam! Fúria dos Deuses, Coração de Pai, Pânico VI, A Baleia.

