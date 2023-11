Gaapo doa valor para troca de parte do telhado da Unacon destruído pelo granizo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A chuva de granizo do dia 26 de outubro em Poços de Caldas causou um grande dano em parte do telhado da Unacon. Devido a urgência da necessidade de troca e contando sempre com o apoio do Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico (Gaapo), a arquiteta da Santa Casa, Natália Siqueira, entrou em contato com a presidente da entidade, Cláudia Regina, que prontamente atendeu a solicitação e doou o valor R$2023.66 para a troca do telhado.

A presidente do Gaapo, Cláudia Rocha, destaca esse compromisso que o Grupo tem para com o Hospital e seus pacientes. “Entendemos a importância desse nosso papel, contribuindo com o Hospital, já que a Santa Casa acolhe pessoas de tantos lugares e é muito importante que a gente também possa colaborar e nossas ações possam ser revertidas em prol dos pacientes”, revela Cláudia.

A arquiteta da Santa Casa, Natália Siqueira, diz que o Hospital conta com o Gaapo como um grande parceiro, na pessoa da Cláudia, sua presidente, que está sempre ajudando em todas as demandas em que é solicitada.

“Realmente essa questão da chuva de pedra foi fora do planejamento, uma coisa que nós não esperávamos e que tinha que ter uma solução muito rápida e imediata. Então, em função disso, eu chamei o pessoal que trabalha com telhado, eles vieram, fizeram o orçamento, eu solicitei essa doação para a Cláudia e ela prontamente nos atendeu. Queria reiterar o agradecimento do Hospital e a importância dessa parceria”, salienta a arquiteta.