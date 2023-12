Projeto “Natal CITUR Social” arrecada brinquedos para centenas de famílias cadastradas nos CRAs

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em um esforço conjunto, a empresa CITUR, em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, realizou a iniciativa “Natal CITUR Social” de 4 a 15 de dezembro. O principal objetivo da campanha foi arrecadar brinquedos para tornar o Natal de centenas de crianças mais especial, despertando, ao mesmo tempo, a solidariedade através do turismo em Poços de Caldas.

As doações foram recebidas nas bilheterias do Teleférico e do Zoo das Aves, dois dos principais pontos turísticos da cidade. A CITUR (Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas) ofereceu ingressos por um valor promocional em contrapartida à doação de um brinquedo novo ou em perfeito estado.

A campanha foi realizada de 4 a 15 de dezembro, e o próximo passo será a triagem da Secretaria Municipal de Promoção Social para garantir a qualidade dos brinquedos antes de distribuí-los às famílias cadastradas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

“A iniciativa foi muito positiva, mas a nossa expectativa é de que os números de doações aumentem a cada nova ação”, comentou a diretora de Parques e Eventos da CITUR, Leticia de Carvalho Dias Agostini.

A CITUR está comprometida em expandir sua presença em projetos sociais, e isso reflete no sucesso do “Zoo Social”, uma ação que há 2 anos oferece entrada gratuita às quartas-feiras para integrantes de instituições sem fins lucrativos, organizações não governamentais e projetos sociais.Os grupos recebidos são de até 50 pessoas cada e devem fazer seu cadastro e o agendamento prévios para participarem da visita.

Novidade nas ações sociais da CITUR para o ano de 2024

A partir de fevereiro,o Teleférico, um dos passeios mais requisitados de Poços, também fará parte do projeto CITUR Social. Seguindo os mesmos critérios de seleção e organização do “Zoo Social”, a ação proporcionará gratuidade para grupos de até 40 pessoas, proporcionando essa experiência emocionante para aquelas pessoas que não teriam outra oportunidade de participar desse passeio se não for através desse benefício.

Informações adicionais sobre o cadastro e agendamento para esses projetos podem ser obtidas através do e-mail comercial@citur.com.br.

A CITUR reafirma seu compromisso em contribuir positivamente para a comunidade e espera continuar promovendo iniciativas sociais significativas no futuro.