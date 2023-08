Polícia Militar registra crime de lesão corporal em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada deste domingo, 20, às 03h55min, foi registrado em Poços de Caldas, um incidente de violência que resultou em uma lesão corporal. A Polícia Militar foi acionada e se dirigiu à Rua Paraíba, no Centro, onde uma briga generalizada estava em andamento.

No local do ocorrido, as forças policiais solicitaram a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar assistência à vítima, um jovem do sexo masculino com 20 anos de idade. O jovem estava caído ao chão, coberto de sangue, e necessitava de cuidados médicos imediatos. Além disso, a equipe da Perícia Técnica também foi acionada para documentar a cena e coletar evidências.

A vítima, visivelmente desorientada, recebeu uma avaliação preliminar por parte dos socorristas do SAMU. Inicialmente, a avaliação não pôde determinar a extensão dos ferimentos. Uma testemunha, uma jovem de 17 anos que era namorada da vítima, relatou os eventos que levaram à agressão. De acordo com ela, o casal estava em uma casa noturna quando uma discussão irrompeu entre a vítima e outro indivíduo, movida por ciúmes. A discussão escalou para um confronto físico do lado de fora do estabelecimento, resultando na agressão à vítima com o uso de uma lixeira arrancada da via pública.

A testemunha também afirmou ter ouvido um som semelhante a um tiro durante o tumulto, mas não conseguiu identificar a origem do disparo. Posteriormente, foi informada por populares que um indivíduo havia efetuado um tiro de arma de fogo antes de fugir do local. A vítima foi transportada para o Hospital Santa Casa, onde permaneceu em estado estável. A equipe médica constatou que a vítima apresentava um ferimento na face, acompanhado por um orifício, cuja origem seria posteriormente investigada.

O proprietário da casa noturna se dispôs a fornecer as imagens capturadas pelas câmeras de videomonitoramento instaladas no local. Após a análise das imagens, foi confirmado no dia seguinte que, de fato, um disparo de arma de fogo havia ocorrido durante o tumulto. As autoridades estão empenhadas em rastrear o possível autor desse ato de violência e garantir que as devidas medidas legais sejam tomadas.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM