Final do campeonato sul-mineiro de BMX acontece no fim de semana

No fim de semana (16 e 17) acontece a etapa final do Campeonato Sul-Mineiro de BMX no Parque Municipal Antonio Molinari. Os treinos acontecem no sábado e a competição na manhã do domingo.

Ao todo, foram três etapas ao longo do ano com a presença de atletas locais, da região metropolitana de Minas Gerais e também de outros estados. As outras etapas aconteceram em Varginha e Andradas.

No sábado, os treinos começam às 8h. No domingo, haverá treinos às 8h e a competição a partir das 10h.

“O campeonato surgiu através de uma ideia de fomentar o BMX no sul de Minas. Estamos com uma megaestrutura para receber atletas e seus familiares”, diz o organizador Adriel Correa, o Teo.

BMX

BMX significa Bicycle Motocross e tem suas origens nos Estados Unidos na década de 1960. Inicialmente, era uma resposta à popularidade das corridas de motocross e consistia em corridas de bicicletas em pistas de terra. O esporte ganhou destaque nos anos 1970, com a criação da Associação Nacional de BMX nos EUA.

No Brasil, o BMX também teve seu início na década de 1970, quando jovens entusiastas começaram a praticá-lo em pistas improvisadas. No entanto, o esporte só ganhou reconhecimento oficial no país na década de 1980, com a criação da Confederação Brasileira de Bicicross, que mais tarde se tornou a Confederação Brasileira de Ciclismo BMX.

O esporte cresceu em popularidade no Brasil ao longo dos anos, com a formação de equipes, a participação em competições nacionais e internacionais, e a inclusão do BMX Freestyle nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o que trouxe ainda mais visibilidade para o esporte.

Hoje, o BMX é praticado em todo o Brasil, com uma comunidade ativa de pilotos e entusiastas. Em Poços, o esporte é coordenado pelo BMX Clube e tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.