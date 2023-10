“Live” tira dúvidas sobre os editais da Lei Paulo Gustavo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A equipe da Secretaria Municipal de Cultura realiza, na próxima quinta-feira, 19 de outubro, às 14h, uma “live” tira-dúvidas sobre os dois editais municipais da Lei Paulo Gustavo (LPG). A transmissão ao vivo será feita pelo canal Poços Curte em Casa no YouTube (https://www.youtube.com/c/PoçosCurteemCasa).

A “live” será conduzida pelas servidoras Marianna Gonçalves, Lavínia Du Valle e Raissa de Melo, da Secult. O objetivo é sanar dúvidas sobre o preenchimento do formulário de inscrição, envio da documentação, objetivos e adequação das propostas aos dois editais.

Será possível sanar dúvidas sobre o Edital Especial LPG 1/2023, que visa fomentar ações culturais na área do audiovisual e Edital Especial LPG 2/2023, voltado para a concessão de oportunidades culturais.

“É necessário que os artistas e produtores culturais leiam com atenção o edital do qual deseja participar para que as dúvidas sejam sanadas de maneira eficiente para facilitar o processo de inscrição”, destaca a diretora de Políticas Culturais, Marianna Gonçalves de Carvalho.

A Lei Complementar 195, conhecida como Lei Paulo Gustavo (LPG), prevê o repasse de R$ 3,86 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal para aplicação em ações emergenciais que visem combater e minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o setor cultural e leva o nome do humorista Paulo Gustavo, que morreu em decorrência da doença, em 2021, aos 42 anos.

Para Poços de Caldas foi destinado o valor total de R$ 1.479.377,17, dos quais cerca de 70% serão destinados aos trabalhadores e trabalhadoras do audiovisual e 30% para as demais linguagens artísticas. Os recursos estão em conta própria e os valores atualizados totalizam R$ 1.519.259,39. Os editais estão disponíveis no campo Editais/Cultura ou neste link https://encurtador.com.br/hlty8.