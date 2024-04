Flipoços promove mais uma vez ações de sustentabilidade e preservação ambiental

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Seguindo a tradição de 19 anos, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços), mais uma vez realiza ações sustentáveis durante o Festival e a Feira, reiterando seu compromisso social, econômico e sustentável, promovendo o mínimo impacto possível ao meio ambiente.

O Flipoços acontece de 27 de abril a 05 de maio de 2024, no Parque José Afonso Junqueira, no centro histórico de Poços, e, diariamente, realizará o recolhimento de todo o resíduo sólido gerado ao longo de quase duas semanas de evento. Essa iniciativa é possível através de uma parceria com a Ação Reciclar + Conexão AS, ONG local, que anualmente participa do Festival.

Além disso, uma série de outras atividades acontecerão visando a minimização de impactos ambientais e a conscientização do público em relação à necessidade de desenvolvimento alinhado ao respeito à natureza. Neste sentido, a grande novidade desta 19ª edição do Festival é a união com o parceiro de mais de 12 anos da GSC Eventos Especiais – IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, para mais um projeto de sucesso.

Segundo Gisele Ferreira, curadora do festival, a união de forças em prol do meio ambiente é algo que fortifica a já consolidada parceria com o IF Sul de Minas – Campus Muzambinho, que juntos realizam um dos mais importantes Congressos de Meio Ambiente do Brasil, e que em 2024 completa 21 anos. “É importante ampliar as ações ambientais visando a preservação da natureza durante o Festival. Vamos realizar entregas de mudas de árvores nativas e frutíferas, suculentas e composto orgânico para o público, além do plantio de árvores com o nome dos convidados do 19⁠º Flipoços. Sem dúvida, uma ação maravilhosa, cujas árvores marcarão indelevelmente, o nome dos nossos ilustres convidados nos jardins de Poços de Caldas” enfatiza Gisele Ferreira.

Segundo a curadoria do Festival, a coleta seletiva dos resíduos sólidos, contribui positivamente para a economia local, uma vez que os materiais serão revertidos em recursos financeiros para a entidade e seus catadores.

A programação oficial do 19º Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas está disponível no link: https://www.flipocos.com/programacao.html

O 19º Flipoços + Feira do Livro do Sul de Minas é uma realização GSC Eventos Especiais, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Ministério da Cultura. Patrocínios: Rede Itaú, Valgroup, Althaia, Nutrire, Myrallis, Docol, Instituto Chamex e Sylvamo. Transporte Oficial: Viação Santa Cruz. Parceria Cultural: Sesc Minas. Apoio Cultural: Sebrae, Leitura Play, Green PCR, Maple Bear, CNA Inglês Definitivo e Cine Marquise. Apoio de Mídia: Revista Aorta, Revista Philos, Revista Canarana, Revista Aboio, Livronews, Philos, Portal Autêntica, Coluna Bastidores, Rabiscos, Fruta Madura 50+ e Publishnews, Portal de Poços, EPTV, Brand News, Mantiqueira, Jornal da Cidade, Poços Já, TV Poços e Poços Com. Rádio Oficial Jovem Pan Poços. Espaços parceiros: Lascaux Chocolateria, BoldBloom Café e Thermas Antonio Carlos. Patrocínio no Prêmio Literário da Renovagraf. Instituições parceiras Caminhos Gerais e Descubra Poços. Ação Sustentável – Ação Reciclar, Conexão SA. E IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. Internet Exclusiva – Telemídia. Festivais parceiros – Filigram – Festival Literário de Gramado, Bienal do Livro de Pernambuco, HackTown, Mostra de Cinema de Fama, MIA, Folio, Flip. Apoio Institucional Câmara Brasileira do Livro, Câmara Mineira do Livro, Instituto Pró-livro, Snel, União Literária de Minas Gerais. Parceria internacional Camões, Embaixada de Portugal e Politécnico de Leiria – CRID – Centro de Recursos para a Inclusão Social.

Para mais informações entre em contato pelo (35) 3697 1551, acesse o site www.flipocos.com e as redes sociais @flipocos para saber mais.