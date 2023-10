Unimed Poços de Caldas alcança certificação ISO 9001 pelo sétimo ano consecutivo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed Poços de Caldas, referência em assistência médica e cuidado com a saúde na região, celebra com orgulho a revalidação da ISO 9001, conquistando esse reconhecimento pelo sétimo ano consecutivo. A certificação, concedida pela International Organization for Standardization (ISO), ressalta o compromisso da cooperativa em manter elevados padrões internacionais de qualidade em seus serviços.

A ISO 9001 é uma norma internacional cuidadosamente elaborada para definir os requisitos que um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) deve atender, demonstrando a capacidade de fornecer consistentemente produtos e serviços que atendam às exigências regulatórias e às expectativas dos clientes.

As auditorias foram conduzidas pelo renomado auditor Danilo Zanvettor, no período de 11 a 15 de setembro, sendo avaliados todos os processos da Unimed. “Foi verificado a excelente evolução do Sistema de Gestão da Qualidade ao longo dos últimos anos, e que para minha alegria, pude presenciar. Sobretudo, tenho que me referir a uma equipe de colaboradores que soube superar os tempos difíceis da pandemia com muita sabedoria e bravura. Pude perceber a evolução e o amadurecimento de cada um, durante as entrevistas. O profundo domínio de seus processos e as suas visões de futuro que certamente embasados pelas estratégias corporativas definidas pela direção, elevarão ainda mais esta cooperativa médica a excelência no atendimento ao cliente, sua principal razão de existir, entregando medicina de primeira qualidade em um atendimento humanizado” afirmou Zanvettor.

Além da certificação ISO 9001, a cooperativa também é premiada no Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC) na categoria ouro do nível “Compromisso com a Excelência” e é detentora da acreditação com excelência ONA, consolidando sua posição de destaque no setor de saúde.