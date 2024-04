Foragido da justiça é capturado durante operação policial na LMG 877

Uma operação realizada pela Polícia Militar Rodoviária na manhã desta segunda-feira, 15, resultou na captura de um foragido da justiça na LMG 877, no KM 09, próximo a Poços de Caldas.

Durante a ação, as autoridades abordaram um veículo VW/SAVEIRO, de cor branca, sendo conduzido por V.J.A, 28 anos, do sexo masculino, e tendo como passageiro A.F.L, 49 anos, também do sexo masculino. Após averiguações, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o passageiro, expedido pela Comarca de Presidente Prudente/SP.

O mandado de prisão estava relacionado a uma série de crimes, incluindo “Art. 33 – Lei 11343” e “Art. 157, 155, 121, 331, 129 – Lei 2848”. O indivíduo foi detido no local da abordagem e encaminhado inicialmente para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes de ser conduzido à Delegacia de Poços de Caldas, onde permanece à disposição da justiça.

