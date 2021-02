Forças de segurança aumentam fiscalização sobre furto de fios e cabos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As forças de segurança que atuam no município estão buscando soluções para coibir as ocorrências de furtos de fios de cobre, um tipo de crime que vem ocorrendo por toda a cidade, prejudicando o funcionamento de repartições públicas e escolas, além de propriedades privadas. Na última quinta, 28, estiveram reunidos, no gabinete do prefeito, representantes da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, o vice-prefeito Júlio César de Freitas , o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria e o secretário de Comunicação, Paulo Ney.

No início de janeiro, vários órgãos de comunicação foram prejudicados pelo furto de fios nas antenas localizadas no alto da Serra de São Domingos. Também neste ano, houve ocorrências nas unidades Wilson Hedy Molinari, PMJ Vilas Unidas, Colégio Municipal Dr José Vargas de Souza, CEI Beija Flor e E.M. Pedro Affonso Junqueira. O Estádio Ronaldão também teve suas instalações furtadas, assim como o teleférico, quadras poliesportivas e outdoors com sistema de iluminação. Também na Unifal houve ocorrência no ano passado. Em 2019, foram 61 ocorrências de furto de fios. Em 2020, foram 38.

Durante a reunião no gabinete do prefeito, foram apontadas diversas medidas que estão sendo estudadas e outras que já estão em prática. A Polícia Militar e a GM se comprometeram a reforçar as rondas por toda a cidade. Outra medida que está sendo estudada é o fechamento do acesso à Serra de São Domingos no período noturno e o reforço do monitoramento por câmeras, que também está sendo providenciado pela Prefeitura.

“Estamos atentos às necessidades da população. Convocamos esta reunião para que possamos traçar metas e também ações para coibir, efetivamente, este tipo de furto na cidade. Contamos sempre com a parceria da Polícia Militar e também com o nosso efetivo da Guarda Municipal para garantir a segurança dos nossos cidadãos”, ressaltou o vice-prefeito.